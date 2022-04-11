Haber hattı

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Giriş Tarihi: 11.4.2022

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G.Antep seriyi 5 maça çıkardı
ING Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol, Aliağa Petkimspor'u çekişmeli geçen maçtan sonra 89-85 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 51-47 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğü ile geçildi. İkinci devrede fark çift hanelere çıksa bile pes etmeyen Aliağa Petkim, bitime 4:20 kala 74-78 öne geçti. Son bölümde kontrolü tekrar ele alan Gaziantep temsilcisi karşılaşmayı 89-85 kazandı. Bu sonuçla Gaziantep Basketbol 27. maçında 18. galibiyetini alırken; Aliağa Petkimspor 6 galibiyette kaldı. Diğer sonuçlar: Beşiktaş Icrypex- Türk Telekom: 73-67, Anadolu Efes-HDİ Sigorta Afyon: 90-68.

ESKİŞEHİRSPOR 3. LİG'E DÜŞTÜ!
TÜRK futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor kan kaybetmeye devam ediyor. 2015-16 sezonunda Süper Lig'e veda eden Es-Es, geçen sezon 1. Lig, bu sezon da 2. Lig'e havlu attı ve TFF 3. Lig'e düştü. 2. Lig Beyaz Grup'ta 34. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, sahasında Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı. Böylece kırmızı- siyahlıların, bitime 4 maç kala alt lige düşmesi kesinleşti. Eskişehirspor bu sezon çıktığı 31 lig maçında sadece 6 galibiyet alabildi. 7 beraberlik elde eden Es-Es, 18 kez rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.

TOUR OF TÜRKİYE'DE İLK ETAP EWAN'IN
CUMHURBAŞKANLIĞI himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ilk etabını Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan kazandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinden start alan yarışa 14 ülkeden 25 takımda 167 bisikletçi katıldı. Etabı 4 saat 38 dakika 5 saniyelik derecesiyle Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan ilk sırada tamamladı. Ewan, bu galibiyetiyle Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki üçüncü etap zaferine imza attı. Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen 4 saliselik farkla ikinci, Avustralya'nın BikeExchange-Jayco takımından Kaden Alexander Groves ise 6 saliselik farkla üçüncü oldu.

EMİR ERIŞIK'TAN ALTIN MADALYA
TÜRK cimnastikçilerinin uluslararası yarışmalardaki başarısı sürüyor. Son olarak milli sporcu Emir Erışık, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde altın madalyaya ulaştı. Kategorisinde 19.700 puanla birinci olan genç sporcu, altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Bireysel kadınlar kategorisi elemelerinde 20.900 puanla birinci sıradan finale yükselen Ayşe Begüm Onbaşı, sakatlığından ötürü finallerde yarışamadı. Bu durumdan dolayı milli takım sporcuları, Ayşe Begüm'ün yer aldığı çiftler ve trio kategorilerinde yarışamayacak.

TFF 2. & 3. LİG TOPLU SONUÇLARI
TFF 2. LİG
BEYAZ GRUP: Amed SF-Anagold 24Erzincan: 3-1, Kırklareli-Isparta 32: 1-1, Şanlıurfa-Akhisar: 4-0, Teco Karacabey Bld-Pendik: 1-2, Eskişehir-Uşak: 1-1, Ankara Demir-Kırşehir Bld: 2-3 Kırmızı Grup: Serik Bld- Diyarbekir: 2-0, Turgutluspor- Ergene Velimeşe: 1-0, Sivasspor Bld-Adıyaman FK: 5-0, Bodrum- Ankaraspor: 2-0, Çorum FK-1461 Trabzon FK: 2-1, Sarıyerİnegölspor: 5-1
TFF 3. LİG
1. GRUP: 1954 Kelkit Bld- Bergama Bld: 1-2, Nevşehir Bld-Belediye Kütahya: 0-1, Osmaniyespor FK-Artvin Hopa: 1-3, Hendek-Formül Erbaa: 2-2, Karaman FK-BG Akademi: 2-0, Criptoswaps Çatalca-Fatsa Bld: 0-0, Kahta 02-Arnavutköy Bld: 2-1, Sancaktepe FK-Bursa Yıldırım: 0-2, Elazığspor-Batman Petrol: 2-1 3. GRUP: Karabük-Edirnespor: 0-6, Mardin 1969-Gümüşhane SF: 1-1, Belediye DerinceÇankaya FK: 1-0, İçel İY-Ceyhan Spor: 5-0, Esenler Erok-Tepecik: 3-0, Kırıkkale Büyük Anadolu- Karbel Karaköprü Bld: 1-1, Yeşilyurt D.Ç. Of-Orduspor 1967: 1-1, Fethiye-Modafen: 2-2, Karşıyaka-Ağrı 1970: 1-1

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