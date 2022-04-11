Haber hattı

Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol, Aliağa Petkimspor'u çekişmeli geçen maçtan sonra 89-85 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk yarısıGaziantep Basketbol'un üstünlüğü ile geçildi. İkinci devrede fark çift hanelere çıksa bile pes etmeyen Aliağa Petkim, bitime 4:20 kala 74-78 öne geçti. Son bölümde kontrolü tekrar ele alan Gaziantep temsilcisi karşılaşmayı 89-85 kazandı. Bu sonuçla Gaziantep Basketbol 27. maçında 18. galibiyetini alırken; Aliağa Petkimspor 6 galibiyette kaldı.Beşiktaş Icrypex- Türk Telekom: 73-67, Anadolu Efes-HDİ Sigorta Afyon: 90-68.futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor kan kaybetmeye devam ediyor.Es-Es, geçen sezon 1. Lig, bu sezon da 2. Lig'e havlu attı ve TFF 3. Lig'e düştü. 2. Lig Beyaz Grup'ta 34. hafta mücadelesindeBöylece kırmızı- siyahlıların,alt lige düşmesi kesinleşti. Eskişehirspor bu sezon çıktığı7 beraberlik elde eden Es-Es, 18 kez rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ilk etabını Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan kazandı.Etabı 4 saat 38 dakika 5 saniyelik derecesiyle Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan ilk sırada tamamladı.Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen 4 saliselik farkla ikinci, Avustralya'nın BikeExchange-Jayco takımından Kaden Alexander Groves ise 6 saliselik farkla üçüncü oldu.cimnastikçilerinin uluslararası yarışmalardaki başarısı sürüyor. Son olarak milli sporcuÇekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisindeKategorisinde 19.700 puanla birinci olan genç sporcu, altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Bireysel kadınlar kategorisi elemelerinde 20.900 puanla birinci sıradan finale yükselensakatlığından ötürü finallerde yarışamadı. Bu durumdan dolayı milli takım sporcuları, Ayşe Begüm'ün yer aldığı çiftler ve trio kategorilerinde yarışamayacak.Amed SF-Anagold 24Erzincan: 3-1, Kırklareli-Isparta 32: 1-1, Şanlıurfa-Akhisar: 4-0, Teco Karacabey Bld-Pendik: 1-2, Eskişehir-Uşak: 1-1, Ankara Demir-Kırşehir Bld: 2-3 Kırmızı Grup: Serik Bld- Diyarbekir: 2-0, Turgutluspor- Ergene Velimeşe: 1-0, Sivasspor Bld-Adıyaman FK: 5-0, Bodrum- Ankaraspor: 2-0, Çorum FK-1461 Trabzon FK: 2-1, Sarıyerİnegölspor: 5-11954 Kelkit Bld- Bergama Bld: 1-2, Nevşehir Bld-Belediye Kütahya: 0-1, Osmaniyespor FK-Artvin Hopa: 1-3, Hendek-Formül Erbaa: 2-2, Karaman FK-BG Akademi: 2-0, Criptoswaps Çatalca-Fatsa Bld: 0-0, Kahta 02-Arnavutköy Bld: 2-1, Sancaktepe FK-Bursa Yıldırım: 0-2, Elazığspor-Batman Petrol: 2-1Karabük-Edirnespor: 0-6, Mardin 1969-Gümüşhane SF: 1-1, Belediye DerinceÇankaya FK: 1-0, İçel İY-Ceyhan Spor: 5-0, Esenler Erok-Tepecik: 3-0, Kırıkkale Büyük Anadolu- Karbel Karaköprü Bld: 1-1, Yeşilyurt D.Ç. Of-Orduspor 1967: 1-1, Fethiye-Modafen: 2-2, Karşıyaka-Ağrı 1970: 1-1