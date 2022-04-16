Haber hattı

Kupa Voley'de finalin adı Vakıfbank-Fenerbahçe
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de dün yarı final heyecanı yaşandı. Günün ilk karşılaşmasında VakıfBank, Türk HavaYolları'nı 3-1 mağlup ederek biletini aldı. Diğer mücadelede ise Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0yenerek finale yükseldi. Sarılacivertliler ile VakıfBank, yarınsaat 15.00'te TVF BaşkentVoleybol Salonu'nda kupanın sahibi olmak için kozlarını paylaşacak.
'Annemi vurmak istiyorlar'
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Villarreal'e elenerek büyük şok yaşayan Bayern Münih'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, 450 kişiden ölüm tehdidi aldığını söyledi. Bavyera ekibinin bazı taraftarları ise Alman hocaya sosyal medyadan zorbalık yaptı. Basın mensularına konuşan 34 yaşındaki Nagelsmann, "Eleştirilerle başa çıkabilirim. Ancak Instagram'dan 450ölüm tehdidi almak farklıbir durum. Genelde her maçtan sonra kazansak da kaybetsek de yaşıyordum. Aslında okumuyorum ve çok mesaj siliyorum. Birçokinsanın beni öldürmekistediği açık.Ama hiç ilgisi olmayanannemi de vurmakistiyorlar" dedi.
Tarihi etabı AvustralyalıCaleb Ewan kazandı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 204.6 kilometrelik Edremit-Ecebat etabını Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan, 4saat 54 dakikalık derecesiyleilk sırada bitirdi. Sporcuların 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçerek kıta değiştirdiği etap 57. Piyade Alayı Şehitliği'nde tamamlandı. Ewan, "Bu etabı kazanan anlamından dolayı bir Avustralyalı olmalıydı. Tarih açısından burası bizim için çok önemli. Finişi ilk sırada gördüğüm için mutluyum" dedi. Öte yandan İtalya'nın Drone Hopper-Ahdroni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda, genel klasman liderliğini sürdürdü.
Shakhtar Donetsk'eRiva'nın kapısı açıldı
Ukrayna'da yaşanan ve savaşta zarar gören çocuklara yardım için özel maçlar dolayısıyla İstanbul'a gelen Shakhtar Donetsk'e, Türkiye Futbol Federasyonu kapılarını açtı. Ukrayna temsilcisi, Fenerbahçe ile salıgünü saat 17.00'de oynayacakları yardım maçının hazırlıklarını Riva'da sürdürecek, karşılaşmaya kadar da Riva'da konaklayacak. Shakthar Donetsk, konuyla alakalı resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: ''Futbolcular, teknik heyetve takım yöneticileri,İstanbul-Riva'da çok sıcakbir şekilde karşılandı."