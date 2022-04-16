Haber hattı

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de dün yarı final heyecanı yaşandı. Günün ilk karşılaşmasında VakıfBank,biletini aldı. Diğer mücadelede ise Fenerbahçe Opet,finale yükseldi. Sarılacivertliler ile VakıfBank,kupanın sahibi olmak için kozlarını paylaşacak.Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Villarreal'e elenerek büyük şok yaşayan Bayern Münih'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, 450 kişiden ölüm tehdidi aldığını söyledi. Bavyera ekibinin bazı taraftarları ise Alman hocaya sosyal medyadan zorbalık yaptı. Basın mensularına konuşan 34 yaşındaki Nagelsmann, "Eleştirilerle başa çıkabilirim.Genelde her maçtan sonra kazansak da kaybetsek de yaşıyordum. Aslında okumuyorum ve çok mesaj siliyorum.dedi.57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 204.6 kilometrelik Edremit-Ecebat etabını Belçika'nın Lotto Soudal takımından AvustralyalıSporcuların 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçerek kıta değiştirdiği etap 57. Piyade Alayı Şehitliği'nde tamamlandı. Ewan, "Bu etabı kazanan anlamından dolayı bir Avustralyalı olmalıydı. Tarih açısından burası bizim için çok önemli. Finişi ilk sırada gördüğüm için mutluyum" dedi. Öte yandan İtalya'nın Drone Hopper-Ahdroni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda, genel klasman liderliğini sürdürdü.Ukrayna'da yaşanan ve savaşta zarar gören çocuklara yardım için özel maçlar dolayısıyla İstanbul'a gelen Shakhtar Donetsk'e, Türkiye Futbol Federasyonu kapılarını açtı. Ukrayna temsilcisi,yardım maçının hazırlıklarını Riva'da sürdürecek, karşılaşmaya kadar da Riva'da konaklayacak. Shakthar Donetsk, konuyla alakalı resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: