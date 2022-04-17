Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan tüm sporculara çağrı: "Türkiye'ye davet ediyorum"





"YARIŞÇILAR, İSTANBUL'UN KEYFİNİ ÇIKARDI"

Projeleri hatırlatarak sözlerini sürdüren Bakan Kasapoğlu, "Basketboluyla, futboluyla, güreşiyle, okçuluğuyla her alanda iddiamızı devam ettireceğiz. Yeteneklerin keşfi çok mühim. Artık bunu tesadüfe bırakmıyoruz. Milli Eğitim Bakanımızla bunun tanıtımını yapacağız. Geçtiğimiz günlerde başlattığımız yeni spor liseleri uygulamaları apayrı bir açılımı kazandıracak. Okullarımızı birlikte yöneteceğiz ve tüm tesislerimiz, spor liselerimizin emrinde olacak. Sporu eğitimle birleştirme noktasında büyük mesafeleri kat edeceğiz. Bu anlamlı organizasyon vesilesiyle emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İlgi gösteren ev sahipliği yapan tüm vatandaşlarımızı selamlıyorum. Federasyonumuzu, bakanlığımızı kutluyorum. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerindeki bu organizasyon vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum. Yarışçıları ve kazananları tebrik ediyorum" dedi.

Yağış nedeniyle yarışın iptal edilmesiyle ilgili de konuşan Bakan Kasapoğlu, "Yarış çok keyifli oldu. İstanbul'un güzel de bir havası var aslında bugün. Biraz önce görüştüm federasyon başkanıyla. Yarışçıların yavaş yavaş gelerek İstanbul'un keyfini çıkardığını ifade ettiler" diyerek sözlerini tamamladı.