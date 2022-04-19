Spor yasası bugün TBMM’de

TBMM'DE yeni spor yasası teklifi görüşülecek. Genel Kurul'da, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi ele alınacak. Teklife göre, sporkulüpleri dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonimşirketi vasfı kazanacak. Uzun vadeli ve sağlıksız borçlanmanın önüne geçilecek. Spor kulüpleri öncekiyıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'una kadar borçlanabilecek. Federasyonların yönetimindeki iki yönetim kurulu üyesi, milli sporcu olacak. Son5 yıl içinde bir defada 6 ay veya toplam 1yıl hak mahrumiyeti cezası alanların üyelikleriresmen sona erecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF'ye bildirilen sözleşme dışında üçüncü kişilere doğrudan ya da dolaylı menfaat sağlayan başka bir hukuki işlemin tespiti halinde menajerin faaliyetine son verilecek, ilgili futbolcu 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men edilecek.