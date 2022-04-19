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Giriş Tarihi: 19.4.2022

Spor yasası bugün TBMM’de

Spor yasası bugün TBMM’de
TBMM'DE yeni spor yasası teklifi görüşülecek. Genel Kurul'da, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi ele alınacak. Teklife göre, spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak. Uzun vadeli ve sağlıksız borçlanmanın önüne geçilecek. Spor kulüpleri önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'una kadar borçlanabilecek. Federasyonların yönetimindeki iki yönetim kurulu üyesi, milli sporcu olacak. Son 5 yıl içinde bir defada 6 ay veya toplam 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alanların üyelikleri resmen sona erecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF'ye bildirilen sözleşme dışında üçüncü kişilere doğrudan ya da dolaylı menfaat sağlayan başka bir hukuki işlemin tespiti halinde menajerin faaliyetine son verilecek, ilgili futbolcu 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men edilecek.

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Spor yasası bugün TBMM’de
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