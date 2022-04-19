Spor yasası bugün TBMM’de

TBMM'DE yeni spor yasası teklifi görüşülecek. Genel Kurul'da, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi ele alınacak. Teklife göre,Uzun vadeli ve sağlıksız borçlanmanın önüne geçilecek.Federasyonların yönetimindeki iki yönetim kurulu üyesi, milli sporcu olacak.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF'ye bildirilen sözleşme dışında üçüncü kişilere doğrudan ya da dolaylı menfaat sağlayan başka bir hukuki işlemin tespiti halinde menajerin faaliyetine son verilecek, ilgili futbolcu 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men edilecek.