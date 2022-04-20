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Giriş Tarihi: 20.4.2022 12:54

Bakan Kasapoğlu'ndan İyilik Şampiyonası mesajı: "Takımlarınızı kurun"

Bakan Kasapoğlu’ndan İyilik Şampiyonası mesajı: Takımlarınızı kurun

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İyilik Şampiyonası tanıtım programında projeyle ilgili öğrencilere ve gençlere çok önemli mesajl verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Tuzla Belediyesi'nin iş birliğinde gerçekleştirilecek olan 'İyilik Şampiyonası'nın tanıtımında gençlere projenin amacıyla alakalı çok önemli mesajlar verdi. Bakan Kasapoğlu, 'Başlangıçta İstanbul için öngörülen bir proje ve bu projeyi inşallah hep birlikte 81 ilimize tüm noktalara, tüm bölgelere birlikte yaygınlaştıracağız' açıklamasını yaptı.

"İYİLİK ŞAMPİYONASI EŞSİZ MUTLULUKLAR VADEDİYOR"

"Gençlik merkezlerimiz, 720 bini aşkın kapasitesiyle yurtlarımız, tüm ekibimiz... Bu şampiyonanın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim medeniyetimizde iyilik yapmak karşılıksızdır. İyilik için vadedilen ödüller vardır. İyilik Şampiyonası da eşsiz mutluluklar vadediyor. İyilik yapana da yapılana da tebessümü ve mutluluğu vadediyor. İyilik bulaşıcıdır. Bu sloganla yola çıkmış bir kervan var. Bunu büyütmek boynumuzun borcudur. Bunu yerine getitmenin mutluluğu içerisindeyiz.

"GENÇLER GELİN TAKIMLARINIZI KURUN"

Gençler gelin takımlarınızı kurun. Kendinize güvenin, hayal gücünüzü iyilikle yarışa çevirin. İyilik Şampiyonası'na katılın. Dünyanın sizin gibi gençlerin iyiliklerine ihtiyacı var. Bu şampiyonada her hafta çok iyi performanslara şahit olacağımıza inanıyorum. 15 farklı türde iyilik yapma fırsatı bulacaksınız bu yarışmada. Her biriniz binlerce gönlü kazanacak ve kalbe gireceksiniz. Gençlerimizi tanıyor ve biliyoruz. Gençlerimizin ödül kazanmaktan da öte iyilik yapacaklarını da biliyoruz.

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Bakan Kasapoğlu'ndan İyilik Şampiyonası mesajı: "Takımlarınızı kurun"
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