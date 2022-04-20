Bakan Kasapoğlu'ndan İyilik Şampiyonası mesajı: "Takımlarınızı kurun"

"İYİLİK ŞAMPİYONASI EŞSİZ MUTLULUKLAR VADEDİYOR"

"Gençlik merkezlerimiz, 720 bini aşkın kapasitesiyle yurtlarımız, tüm ekibimiz... Bu şampiyonanın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim medeniyetimizde iyilik yapmak karşılıksızdır. İyilik için vadedilen ödüller vardır. İyilik Şampiyonası da eşsiz mutluluklar vadediyor. İyilik yapana da yapılana da tebessümü ve mutluluğu vadediyor. İyilik bulaşıcıdır. Bu sloganla yola çıkmış bir kervan var. Bunu büyütmek boynumuzun borcudur. Bunu yerine getitmenin mutluluğu içerisindeyiz.

"GENÇLER GELİN TAKIMLARINIZI KURUN"

Gençler gelin takımlarınızı kurun. Kendinize güvenin, hayal gücünüzü iyilikle yarışa çevirin. İyilik Şampiyonası'na katılın. Dünyanın sizin gibi gençlerin iyiliklerine ihtiyacı var. Bu şampiyonada her hafta çok iyi performanslara şahit olacağımıza inanıyorum. 15 farklı türde iyilik yapma fırsatı bulacaksınız bu yarışmada. Her biriniz binlerce gönlü kazanacak ve kalbe gireceksiniz. Gençlerimizi tanıyor ve biliyoruz. Gençlerimizin ödül kazanmaktan da öte iyilik yapacaklarını da biliyoruz.