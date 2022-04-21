Sırtımı ancak kızım yere getirir

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi RIZA KAYAALP’in tek rakibi AY VERA! Yeni rekorlara ve madalyalara gözünü diken başarılı sporcu, evde kızıyla güreştiğinde hemen tuş olduğunu anlattı...
Kariyerinde 11 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu bulunan, olimpiyatlarda bir gümüş, iki de bronz madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, hayatı ve hedeflerini anlattı. Grekoromen stilde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi olan Rıza, 12 kez ile tüm zamanların en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan ismi Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu kırmayı hedeflediğini belirterek, "Karelin'in Avrupa rekoruna bir şampiyonlukkaldı. Böylesine saygı duyulan büyük birgüreşçinin rekorunu kırmak güzel olur. 2024Paris Olimpiyatları'nın ardından güreşi bırakacağım.Kariyerimdeki tek eksik olimpiyat altını.İnşallah onu da kazanacağım" diye konuştu.
'TAHA İLE BİRBİRİMİZE ÇOK FAYDALI OLDUK'
Kızı Ay Vera'nın da güreşe hevesli olduğunu dile getiren Rıza, "Kızıma 'Hadi güreşelim' deyince önceannesini yere indiriyor, sonra bana geliyor. Ağlar gibiyapınca dayanamıyorum. Sırtımızı kolayca yeregetiren tek kişi. Hemen tuş pozisyonuna geliyorum" dedi. Avrupa Şampiyonası öncesi Taha Akgül ile çalıştıklarına da değinen Rıza şöyle konuştu: "Tahaelenseyi seviyor. Boynum çok güçlendi. Bende üst taraftan saldırıp onu öyle geliştirdiğimidüşünüyorum. Birbirimize faydalı olduk."