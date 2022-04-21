Sırtımı ancak kızım yere getirir

Kariyerinde 11 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu bulunan, olimpiyatlarda bir gümüş, iki de bronz madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, hayatı ve hedeflerini anlattı. Grekoromen stilde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi olan Rıza, 12 kez ile tüm zamanların en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan ismi Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu kırmayı hedeflediğini belirterek,diye konuştu.Kızı Ay Vera'nın da güreşe hevesli olduğunu dile getiren Rıza, "" dedi. Avrupa Şampiyonası öncesi Taha Akgül ile çalıştıklarına da değinen Rıza şöyle konuştu: "