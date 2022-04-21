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Giriş Tarihi: 21.4.2022 16:51 Son Güncelleme: 21.4.2022 16:57

TEB BNP Paribas Turnuvası'nda Ajla Tomljanovic ve Sara Sorribes Tormo çeyrek finalde

AA
TEB BNP Paribas Turnuvası’nda Ajla Tomljanovic ve Sara Sorribes Tormo çeyrek finalde

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'na son 16 turu maçlarıyla devam edildi. Turnuvada 6 numaralı seribaşı Avustralyalı Tomljanovic ile 7 numaralı seribaşı İspanyol Sorribes Tormo, çeyrek finale yükseldi

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada 6 numaralı seribaşı Avustralyalı Ajla Tomljanovic, merkez kortta Ukraynalı Lesia Tsurenko ile karşılaştı.

İlk seti 6-4 hanesine yazdıran Tomljanovic, ikinci setin ilk oyununu aldıktan sonra rakibinin maçtan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi. 7 numaralı seribaşı İspanyol Sara Sorribes Tormo, Rus Varvara Gracheva'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

Günün diğer son 16 turu mücadelesinde Kazak Yulia Putintseva da İsveçli Rebecca Peterson'ı 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti. Putintseva, çeyrek finalde Ajla Tomljanovic ile eşleşti.

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TEB BNP Paribas Turnuvası'nda Ajla Tomljanovic ve Sara Sorribes Tormo çeyrek finalde
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