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Giriş Tarihi: 22.4.2022 11:49

Formula 1'de heyecan İtalya'da devam edecek

AA
Formula 1’de heyecan İtalya’da devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun dördüncü yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si ile sürecek.

İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4 bin 909 metrelik pistte, 63 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları bugün TSİ 18.00'de başlayacak.

Yarın TSİ 17.30'de sprint turlarının gerçekleştirileceği yarışın startı ise 24 Nisan Pazar günü TSİ 16.00'da verilecek. Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc iki, Red Bull'dan Max Verstappen ise bir kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR
1. Charles Leclerc (Monako): 71 puan
2. George Russell (Büyük Britanya): 37
3. Carlos Sainz (İspanya): 33
4. Sergio Perez (Meksika): 30
5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 28

TAKIMLAR
1. Ferrari: 104
2. Mercedes: 65
3. Red Bull: 55
4. McLaren: 24
5. Alpine: 22

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Formula 1'de heyecan İtalya'da devam edecek
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