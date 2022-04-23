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Giriş Tarihi: 23.4.2022 13:41 Son Güncelleme: 23.4.2022 13:53

Genç İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz çıkışını sürdürüyor

AA
Genç İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz çıkışını sürdürüyor

Bu yıl gösterdiği performansla tenisseverlerin beğenisini kazanan İspanyol Carlos Alcaraz, Barcelona Açık'ta Stefanos Tsitsipas'ı yenerek yarı finale yükseldi.

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) toprak kort turnuvasının çeyrek finalinde, dünya 5 numarası Yunan Tsitsipas ile dünya 11 numarası Alcaraz karşılaştı.

2 saat 12 dakika süren mücadelenin ardından 18 yaşındaki Alcaraz, 6-4, 5-7 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-1 mağlup ederek turnuvada yarı finale yükseldi.

Bu sene Rio Açık ve Maimi Açık turnuvalarında şampiyonluğa ulaşan Alcaraz, bu derecesinin ardından dünya sıralamasında ilk 10'a girmeyi garantiledi. İspanyol tenisçi, yarı finalde dünya 25 numarası Avustralyalı Alex de Minaur ile karşılaşacak.

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Genç İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz çıkışını sürdürüyor
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