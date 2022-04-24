Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Toprak Razgatlıoğlu, Superpole yarışını 2. sırada tamamladı
Giriş Tarihi: 24.4.2022 13:08 Son Güncelleme: 24.4.2022 13:52

Toprak Razgatlıoğlu, Superpole yarışını 2. sırada tamamladı

Toprak Razgatlıoğlu, Superpole yarışını 2. sırada tamamladı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda Superpole yarışını üçüncü sırada bitirdi. Fakat, Alvaro Bautista'nın pist limitlerini aşarak ceza alması sebebiyle Toprak Razgatlıoğlu daha sonra ikinciliğe yükseldi.

Assen Pisti'nin ev sahipliği yaptığı sezonun 2. ayağında, ikinci gün yarışı öncesinde puan veren 9 turluk Superpole yarışı gerçekleştirildi. Büyük Britanyalı Jonathan Rea ilk sırayı alırken, İspanyol Alvaro Bautista ikinci, Toprak Razgatlıoğlu ise üçüncü oldu.

2. SIRADAKİ ALVARO, ALDIĞI CEZA SONRASI SIRASINI TOPRAK'A BIRAKTI

Toprak Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista'nın pist limitlerini aşarak ceza alması sebebiyle ikinciliğe yükseldi.

Bu sonuçla hanesine 7 puan yazdıran Toprak, 3. sırada yer aldığı genel klasmandaki puanını 62'ye çıkardı.

Hollanda ayağında dün yapılan ilk yarışı 3. sırada bitiren milli motosikletçi, ikinci yarışına bugün saat 16.15'te çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SABAH'ın hediye haberi CHP Genel Merkezi'ni karıştırdı! Özel kalemden artanlar Kılıçdaroğlu'na gidiyor
Son dakika! Çavuşoğlu: Rusya'dan Suriye'ye giden uçaklara hava sahasını kapattık
Bakan Çavuşoğlu Türkiye aleyhine slogan atan protestoculara cevabını verdi! Yaptığı hareket damga vurdu
Gizemli hepatit paniği: Bu belirtiler ile ortaya çıkıyor! Koronavirüs ile bağlantısı var mı?
Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Dünyanın gündemine oturan 'Teravih Treni' görüntüsü: O imam SABAH'a konuştu: Ailecek gelmeye başladılar
Son dakika: İngiliz basınından 'TÜRKİYE' provokasyonu
Antalya'da evlat vahşeti! Başına mermerle vurarak öldürdü
Başkan Erdoğan iftar sonrası esnaf ve vatandaşlarla çay içti
Ukrayna'nın First Lady'si: Emine Hanım’dan yardım istedim!
ARKADAŞINA GÖNDER
Toprak Razgatlıoğlu, Superpole yarışını 2. sırada tamamladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA