Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır’dan uçuş anonsu: ‘Zirveye uçuyoruz’
Giriş Tarihi: 24.4.2022 10:14 Son Güncelleme: 24.4.2022 10:30

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır’dan uçuş anonsu: ‘Zirveye uçuyoruz’

İHA
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır’dan uçuş anonsu: ‘Zirveye uçuyoruz’

Süper Lig'de lider Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Şampiyonluğa sadece 1 puan uzak kalan Trabzonspor'da şampiyonluk havası yaşanıyor. Takım kaptanı Uğurcan Çakır kokpitten Trabzonspor kafilesine anonsu kendisi yaptı. İşte o anlar...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, kalan 4 maçında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

KAPTAN UĞURCAN ÇAKIR'DAN OYUNCULARA ANONS: "ŞAMPİYON TAKIMIN ŞAMPİYON FUTBOLCULARI..."

Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır Trabzon kafilesini taşıyan uçak kalkamadan önce kokpite girerek kalkış anonsunu kendisi yaptı.

Takıma 'Kaptanınız konuşuyor' diyerek seslenen Çakır'ın anonsu "Şampiyon takımın şampiyon futbolcuları ve teknik heyeti. Kaptanınız konuşuyor. Ben Uğurcan Çakır. Trabzon için uçuş süremiz 2 saat, uçuş irtifamız 61 bin fit. Sevgili yolcular bu gece zirveye uçuyoruz. Şampiyonluğa uçuyoruz.

Hepinize iyi yolculuklar diliyorum" ifadelerini kullandı. Uçakta bulunan Trabzon kafilesi ise Uğurcan Çakır'ın bu anonsunu alkışlarla destekledi.

Uğurcan Çakır’dan uçuş anonsu: "Zirveye uçuyoruz" | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Çavuşoğlu: Rusya'dan Suriye'ye giden uçaklara hava sahasını kapattık
Bakan Çavuşoğlu Türkiye aleyhine slogan atan protestoculara cevabını verdi! Yaptığı hareket damga vurdu
SABAH'ın hediye haberi CHP merkezini karıştırdı! Özel kalemden artanlar Kılıçdaroğlu'na gidiyor
Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Başkan Erdoğan iftar sonrası esnaf ve vatandaşlarla çay içti
Rusya ile deniz ticareti artacak! Limanlar için düğmeye basıldı
Dünyanın gündemine oturan 'Teravih Treni' görüntüsü: O imam SABAH'a konuştu: Ailecek gelmeye başladılar
Son dakika! AK Partili Çelik'ten HDP'li Paylan'ın "1915 provokasyonuna" tepki
Antalya'da evlat vahşeti! Başına mermerle vurarak öldürdü
TBMM'de renkli dakikalar! Çocuklar 'Hayır' oyu verince Mustafa Şentop Özgür Özel'e seslenerek espriyi patlattı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır’dan uçuş anonsu: ‘Zirveye uçuyoruz’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA