TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası tekler finalinde Anastasia Potapova şampiyon oldu. İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun tekler final maçında Rus Potapova, Veronika Kudermetova'yı 6-3 ve 6-1'lik setler sonrasında 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.Çiftler finalinde ise6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ipi göğüsledi.TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Sakaryaspor, dün deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Son 11 yılda 7 kez playoff oynayan Sakaryaspor, 10 senenin ardından 1. Lig özlemini sonlandırdı. Geçtiğimiz yıl ezeli rakibibu kez 81 puan toplayarak ligin 36. haftasında ipi göğüsledi. Sakaryasporlu taraftarlar şampiyonluğun ardından sokaklara döküldü. Şehirde büyük coşku yaşandı.ING Erkekler Basketbol Ligi'nde Galatasaray NEF, TOFAŞ'ı uzatmada 90-89 yendi. Bu sonuçla TOFAŞ'ın play off'a kalması iyice zora girdi. Aslan ilk çeyreğin 4. dakikasından normal sürenin sonuna kadar öne geçemediği maçı kazanırken, TOFAŞ'ın 3, 4 ve uzatma periyodunun 66. saniyesinde mola alması ilginç nottu.Frutti Extra Bursaspor- HDİ Sigorta Afyon Belediyesi: 94-59, Y.Merkezefendi-Aliağa Petkim: 78-93.NBA play-off'ları ilk turunda Brooklyn Nets'i 109-103 mağlup eden Boston Celtics, seride 3-0 öne geçti. Doğu Konferansı yarı finaline çıkmaya çok yaklaşan Celtics'te 39 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, 6 top çalmayla oynayan Jayson Tatum, sahanın en etkili ismi oldu. Diğer maçlar: Utah Jazz-Dallas Mavericks: 100-99 (2-2), Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 119-118 (2-2), Toronto Raptors- Philadelphia 76ers: 110-102 (1-3)