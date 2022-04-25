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Giriş Tarihi: 25.4.2022

Spor turu

BAHADIR BEYARSLAN
Spor turu

İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen TEB BNP Paribas Kadınlar Tenis Turnuvası’nı teklerde Rus sporcu kazandı

İSTANBUL'UN KRALIÇESI
ANASTASIA POTAPOVA
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası tekler finalinde Anastasia Potapova şampiyon oldu. İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun tekler final maçında Rus Potapova, Veronika Kudermetova'yı 6-3 ve 6-1'lik setler sonrasında 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Potapova'ya kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Çiftler finalinde ise Marie Bouzkova- Sara Sorribes Tormo ikilisi, Natela Dzalamidze-Kamilla Rakhimova'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ipi göğüsledi.

Sakaryaspor 1. Lig'de
TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Sakaryaspor, dün deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Son 11 yılda 7 kez playoff oynayan Sakaryaspor, 10 senenin ardından 1. Lig özlemini sonlandırdı. Geçtiğimiz yıl ezeli rakibi Kocaelispor'a final karşılaşmasında yenilerek şampiyonluk yolunda direkten dönen yeşil-siyahlılar, bu kez 81 puan toplayarak ligin 36. haftasında ipi göğüsledi. Sakaryasporlu taraftarlar şampiyonluğun ardından sokaklara döküldü. Şehirde büyük coşku yaşandı.

Aslan uzatmada güldü
ING Erkekler Basketbol Ligi'nde Galatasaray NEF, TOFAŞ'ı uzatmada 90-89 yendi. Bu sonuçla TOFAŞ'ın play off'a kalması iyice zora girdi. Aslan ilk çeyreğin 4. dakikasından normal sürenin sonuna kadar öne geçemediği maçı kazanırken, TOFAŞ'ın 3, 4 ve uzatma periyodunun 66. saniyesinde mola alması ilginç nottu. Diğer sonuçlar: Frutti Extra Bursaspor- HDİ Sigorta Afyon Belediyesi: 94-59, Y.Merkezefendi-Aliağa Petkim: 78-93.

Boston süpürgeyi hazırladı
NBA play-off'ları ilk turunda Brooklyn Nets'i 109-103 mağlup eden Boston Celtics, seride 3-0 öne geçti. Doğu Konferansı yarı finaline çıkmaya çok yaklaşan Celtics'te 39 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, 6 top çalmayla oynayan Jayson Tatum, sahanın en etkili ismi oldu. Diğer maçlar: Utah Jazz-Dallas Mavericks: 100-99 (2-2), Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 119-118 (2-2), Toronto Raptors- Philadelphia 76ers: 110-102 (1-3)

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