Voleybolda finalin adı: VakıfBank-F.Bahçe Opet

MİSLİ.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçları sonucunda final belirlendi: VakıfBank- Fenerbahçe Opet... Günün ilk maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi ve seriyi 2-0 yaparak adını finale yazdırdı. Maçın setleri 25-16, 28-26, 25-21 sonuçlandı. Fenerbahçe Opet ise Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek 2-0'lık seri ile finalde VakıfBank'ın rakibi oldu. Sarı-lacivertliler, setleri 26-24, 27-25, 25-19 aldı.3 galibiyet alan takım şampiyon olacak.