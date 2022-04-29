15 dev bir Twitter etmiyor!

Elon Musk’ın 44 milyar dolar ödeyerek Twitter’ı satın almasının yankıları sürüyor. Bu para Avrupa’nın en büyük 15 kulübünün toplam değerinden (42,79 milyar dolar) daha yüksek
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, bu ay açıklanan Forbes geleneksel milyarderler listesinde ilk kez zirveye çıkarken; Twitter'ı satın almasıyla da gündeme geldi. 273,6 milyar dolarlık serveti bulunan Musk, sosyal medya devi için 44 milyar dolar ödedi. Ünlü işadamının ödediğibu rakamAvrupa'nın 15büyük kulübününtoplam değerinden(41 milyar Euro-42,79milyar dolar) daha fazla.
NFL'NİN TAMAMINI ALABİLİR
Amerikan Futbol Ligi (NFL) 112, Ulusal Basketbol Ligi (NBA) 71, Beyzbol Ligi (MLB) 66 milyon ve Hokey Ligi (NHL) 30 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip. Musk, servetiyle bu liglerin tamamını satın alabilirdi. NBA, NHL veMLB'yi satın aldığı takdirdegeriye yaklaşık106 milyar dolarlık bir serveti daha artabilirdi.