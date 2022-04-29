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Giriş Tarihi: 29.4.2022

15 dev bir Twitter etmiyor!

15 dev bir Twitter etmiyor!

Elon Musk’ın 44 milyar dolar ödeyerek Twitter’ı satın almasının yankıları sürüyor. Bu para Avrupa’nın en büyük 15 kulübünün toplam değerinden (42,79 milyar dolar) daha yüksek

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, bu ay açıklanan Forbes geleneksel milyarderler listesinde ilk kez zirveye çıkarken; Twitter'ı satın almasıyla da gündeme geldi. 273,6 milyar dolarlık serveti bulunan Musk, sosyal medya devi için 44 milyar dolar ödedi. Ünlü iş adamının ödediği bu rakam Avrupa'nın 15 büyük kulübünün toplam değerinden (41 milyar Euro-42,79 milyar dolar) daha fazla.

NFL'NİN TAMAMINI ALABİLİR
Amerikan Futbol Ligi (NFL) 112, Ulusal Basketbol Ligi (NBA) 71, Beyzbol Ligi (MLB) 66 milyon ve Hokey Ligi (NHL) 30 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip. Musk, servetiyle bu liglerin tamamını satın alabilirdi. NBA, NHL ve MLB'yi satın aldığı takdirde geriye yaklaşık 106 milyar dolarlık bir serveti daha artabilirdi.

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15 dev bir Twitter etmiyor!
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