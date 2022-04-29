15 dev bir Twitter etmiyor!

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, bu ay açıklanan Forbes geleneksel milyarderler listesinde ilk kez zirveye çıkarken; Twitter'ı satın almasıyla da gündeme geldi. 273,6 milyar dolarlık serveti bulunan Musk, sosyal medya devi için 44 milyar dolar ödedi.Amerikan Futbol Ligi (NFL) 112, Ulusal Basketbol Ligi (NBA) 71, Beyzbol Ligi (MLB) 66 milyon ve Hokey Ligi (NHL) 30 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip. Musk, servetiyle bu liglerin tamamını satın alabilirdi.bir serveti daha artabilirdi.