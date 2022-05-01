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Giriş Tarihi: 1.5.2022

VakıfBank’ı deviren Fenerbahçe 1-0 öne geçti

VakıfBank’ı deviren Fenerbahçe 1-0 öne geçti
Sultanlar Ligi Play-Off Final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, sahasında konuk ettiği VakıfBank'ı 3-1 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Tamamen dolu tribünler önünde Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-22, 22-25, 25-17 ve 25-19 sona erdi. Kendi hücum topunun 24'ünü değerlendiren Melissa Vargas 30 sayıyla sarılacivertli takımın en skorer oyuncusu oldu. Arina Fedorovtseva 18, Eda Erdem Dündar ise 10 sayı kaydetti. Final serisinin ikinci maçı 3 Mayıs Salı günü saat 20.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

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VakıfBank’ı deviren Fenerbahçe 1-0 öne geçti
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