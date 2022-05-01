VakıfBank’ı deviren Fenerbahçe 1-0 öne geçti

Sultanlar Ligi Play-Off Final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, sahasında konuk ettiği VakıfBank'ı 3-1 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Tamamen dolu tribünler önünde Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-22, 22-25, 25-17 ve 25-19 sona erdi. Kendihücum topunun 24'ünüdeğerlendiren MelissaVargas 30 sayıyla sarılacivertlitakımın en skoreroyuncusu oldu. Arina Fedorovtseva 18, Eda Erdem Dündar ise 10 sayı kaydetti. Final serisinin ikinci maçı 3 Mayıs Salı günü saat20.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.