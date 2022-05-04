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Giriş Tarihi: 4.5.2022

VakıfBank finalde seriyi eşitledi

VakıfBank finalde seriyi eşitledi
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabında VakıfBank, evinde Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. 101 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-16, 19-25, 25-21, 26-20 sona erdi. Sarı-siyahlılardan Isabelle Haak 27 sayı alırken, Fenerbahçe'den Melissa Vargas 23 sayıyla oynadı. Üç galibiyet alanın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı cuma günü saat 20.00'de yine VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. Eczacıbaşı Dynavit ise Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve sezonu üçüncü sırada tamamladı. Turuncu-beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

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VakıfBank finalde seriyi eşitledi
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