VakıfBank finalde seriyi eşitledi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabında VakıfBank,101 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-16, 19-25, 25-21, 26-20 sona erdi. Sarı-siyahlılardanserinin üçüncü maçı cuma günü saat 20.00'de yine VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve sezonu üçüncü sırada tamamladı.