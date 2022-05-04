VakıfBank finalde seriyi eşitledi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabında VakıfBank, evinde Fenerbahçe Opet'i3-1 yenerek seride durumu1-1'e getirdi. 101 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-16, 19-25, 25-21, 26-20 sona erdi. Sarı-siyahlılardan IsabelleHaak 27 sayı alırken,Fenerbahçe'den MelissaVargas 23 sayıyla oynadı.Üç galibiyet alanın şampiyonolacağı serinin üçüncü maçı cuma günü saat 20.00'de yine VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. Eczacıbaşı Dynavitise Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve sezonu üçüncü sırada tamamladı. Turuncu-beyazlılar, CEVŞampiyonlar Ligi'ne katılmahakkı elde etti.