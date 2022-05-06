"Loca Fight Club" gecesi aynı anda 70 ülkeyi salladı

"BU ORGANİZASYONU HER YERE TAŞIYACAĞIZ"

Birçok sporcu, oyuncu ve sanatçının katıldığı gecede konuşma yapan Kürşat Şahin, "Söz verdiğimiz gibi tüm dünyanın dikkatini çeken organizasyonu yaptık. Bu organizasyonu önce Bakü'ye, sonra Almanya'ya, daha sonra ise doğduğum topraklar olan Kahramanmaraş Elbistan'a taşıyacağız. Buralarda büyük organizasyonlar düzenleyeceğiz. Bu gecenin gerçekleşmesi için desteklerini esirgemeyen İsmail Koç, Erol Sarıahmet ve Aziz Avcı'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.