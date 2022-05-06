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Giriş Tarihi: 6.5.2022 15:45 Son Güncelleme: 6.5.2022 15:59

"Loca Fight Club" gecesi aynı anda 70 ülkeyi salladı

Loca Fight Club gecesi aynı anda 70 ülkeyi salladı

Loca Figth Club alanında dünya çapında düzenlenen organizasyon geçtiğimiz cumartesi günü Küçükçekmece’de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlendi. Kürşat Şahin organizatörlüğünde gerçekleştirilen gece aynı anda 70 ülkede yayınlanarak bir rekora imza attı.

Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen ve aynı anda dünyada 70 ülkede canlı yayınlanarak bir rekora imza atan Loca Fight Club gecesi Türk sporcuların da başarıya imza attığı bir gece oldu.

Geceye Türkiye, 7 şampiyon sporcu ile katıldı. İsmail Uzuner, Yahya Alemdağ, Funda Alkayış, Bediha Taçyıldız ve Kadir Yıldırım maçlarını kazanırken, Cengizhan Kuru; dünyaca ünlü rakibi Bahram Recepzade'ye ve Ali Kelat da rakibine bir sayı ile kaybetti.

"BU ORGANİZASYONU HER YERE TAŞIYACAĞIZ"
Birçok sporcu, oyuncu ve sanatçının katıldığı gecede konuşma yapan Kürşat Şahin, "Söz verdiğimiz gibi tüm dünyanın dikkatini çeken organizasyonu yaptık. Bu organizasyonu önce Bakü'ye, sonra Almanya'ya, daha sonra ise doğduğum topraklar olan Kahramanmaraş Elbistan'a taşıyacağız. Buralarda büyük organizasyonlar düzenleyeceğiz. Bu gecenin gerçekleşmesi için desteklerini esirgemeyen İsmail Koç, Erol Sarıahmet ve Aziz Avcı'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"Loca Fight Club" gecesi aynı anda 70 ülkeyi salladı
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