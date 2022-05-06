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Giriş Tarihi: 6.5.2022

Şampiyon Ziraat Bankkart

Şampiyon Ziraat Bankkart

Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Halbank’ı 3-0 yenerek seride 3-0 öne geçen Ziraat Bankkart mutlu sona ulaştı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin en büyüğü belli oldu. Play-off final serisi üçüncü maçında Halkbank'ı 3-0 yenen Ziraat Bankkart, seride durumu 3-0'a getirip şampiyonluğunu ilan etti. Sete iyi başlayan Halkbank, bir ara farkı 3'e kadar (8-5) çıkardı. Farkı kapatan Ziraat Bankkart, etkili oyunuyla ilk seti 25-23 önde tamamladı. Kırmızıbeyazlılar çekişmeli geçen ikinci seti de 25-22 üstün bitirdi. Üçüncü sette rakibinin hatalarını iyi değerlendiren ve rahat bir oyun sergileyen Ziraat Bankkart, bu seti 25-19 önde tamamladı. Ziraat Bankart, üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşırken, başantrenör Mustafa Kavaz da ilk şampiyonluğunu yaşadı.

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Şampiyon Ziraat Bankkart
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