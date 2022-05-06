Şampiyon Ziraat Bankkart

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin en büyüğü belli oldu. Play-off final serisi üçüncü maçında Halkbank'ı 3-0 yenen Ziraat Bankkart, seride durumu 3-0'a getirip şampiyonluğunu ilan etti. Sete iyi başlayan Halkbank, bir ara farkı 3'e kadar (8-5) çıkardı. Farkı kapatan Ziraat Bankkart, etkili oyunuyla ilk seti 25-23 önde tamamladı. Kırmızıbeyazlılar çekişmeli geçen ikinci seti de 25-22 üstün bitirdi. Üçüncü sette rakibinin hatalarını iyi değerlendiren ve rahat bir oyun sergileyen Ziraat Bankkart, bu seti 25-19 önde tamamladı. Ziraat Bankart, üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşırken,