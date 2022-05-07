Fenerbahçe Opet kupaya yaklaştı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde sarı-lacivertliler, VakıfBank’ı 3-1 yenerek seride durumu 2-1’e getirdi. Dördüncü maç pazartesi oynanacak
Misli.com Sultanlar Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. İlk seti VakıfBank25-20 kazanırken, sarı-lacivertliler 26-24 ileeşitliği yakaladı. Sonrasında 25-17 ve 25-19ile iki seti de üstün tamamlayan Kanarya, 2galibiyete ulaşarak şampiyonluğa yaklaştı. VakıfBank'tan Haak 20, Gabi 17, Zehra Güneş8 sayı alırken Fenerbahçe'de Vargas 26 sayıylagalibiyetin mimarı oldu. Arina 19, Eda da 9 sayı ile katkı verdi. Serinin ilk maçını Fenerbahçe 3-1 kazanırken, ikinci karşılaşmada ise aynı skorla VakıfBank gülmüştü. Üç galibiyet alanınşampiyon olacağı dördüncü mücadele, 9 MayısPazartesi günü saat 19.00'da Burhan Felek'teoynanacak. Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluğunuilan edecek.