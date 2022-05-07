Fenerbahçe Opet kupaya yaklaştı

Misli.com Sultanlar Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. İlk setiVakıfBank'tanArina 19, Eda da 9 sayı ile katkı verdi. Serinin ilk maçını Fenerbahçe 3-1 kazanırken, ikinci karşılaşmada ise aynı skorla VakıfBank gülmüştü.