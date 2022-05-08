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Giriş Tarihi: 8.5.2022 22:16 Son Güncelleme: 8.5.2022 22:17

19'luk Carlos Alcaraz, tarih yazdı ve Madrid'de şampiyon oldu!

AA
19’luk Carlos Alcaraz, tarih yazdı ve Madrid’de şampiyon oldu!

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen açık tenis turnuvası tek erkekler finalinde, Alman Alexander Zverev'i 2-0 yenen İspanyol Carlos Alcaraz şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Çeyrek finalde Rafael Nadal, yarı finalde Novak Djokovic'i eleyen 19 yaşındaki Alcaraz, 62 dakika süren final maçında 6-3 ve 6-1'lik setlerle Alman rakibi Zverev'i de yenerek önemli bir başarı elde etti. Alcaraz, iki hafta önce Barcelona'daki ATP'yi de kazanmıştı. Gelecek vaat eden tenisçilerde öne çıkan isim olan 19 yaşındaki Alcaraz, Madrid'de kazanan en genç tenisçi oldu.

Alcaraz, kupa töreninde yaptığı konuşmada, "Benim için çok özel bir turnuva. Madrid'de kazanmak her zaman çok özel bir kupa olacak. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bana destek olan herkesi teşekkür ederim." diye konuştu. Madrid turnuvası öncesinde dünya klasmanında 9. sırada olan Alcaraz, aldığı şampiyonlukla klasmanda 6. sıraya yükseldi.

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19'luk Carlos Alcaraz, tarih yazdı ve Madrid'de şampiyon oldu!
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