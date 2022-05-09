Haber hattı

ALMANYA 2. Ligi'nde St.Pauli'yi 3-2 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edip Bundesliga'ya yükselen Schalke'de taraftarlar sevince sahada ortak olurken,Revier Sport'un haberine göre; futbolseverler VELTINS Arena'nın çimlerini söktüHatta bazı taraftarların açık artırma yaptığı kaydedildi. Ruhr ekibinde yaşanan bu olayın benzeri 2012'de de Fortuna Düsseldolf'ta yaşanmış veceza verilmişti.ANTALYASPOR BaşkanıileKonyasporBaşkanı11 Ocak'taAnkara'dageçirdiği trafikkazasındaAnne Nurhan Çalık'a çiçektakdim edenbaşkanlar,mesajıverdi. Çetinve Özgökçen,AhmetÇalık'ın kalplerdeyaşayacağını ve unutulmayacağınıifade etti.TÜRK futbol tarihinde '4 büyüklerin' ilk kez şampiyonluk mücadelesi verdiğinormal sezon tamamlanırken, play-off'lar netleşti. Play-off'taeşleşti. Çeyrek finalde ilk maçlar 14-15 Mayıs, rövanşları 21-22 Mayıs'ta yapılacak. Yarı finaller 28-20 Mayıs, ikinci karşılaşmalar 4-5 Haziran'da oynanacak.24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) mücadele eden milli tekvandocuKadınlar 49 kiloda boy gösteren Yazıcı, altın madalya kazanarak kürsünün en üst basamağına çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında,ifadesini kullandı. Türkiye'nin böylece organizasyondaki madalya sayısı 22'ye yükseldi.PREMIER Lig'de Brighton deplasmanında alınan 4-0'lık yenilgiyle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalması kesinleşenDaily Mail'de yer alan habere göre; Kırmızı Şeytanlar, kadrosundaki isimlere Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacakları için yüzde 25'lik maaş kesintisi uygulayacak.ManU kadrosunda bulunan futbolcuların bu gelişmelerin ardından nasıl tepki verecekleri merakla bekleniyor.NBA konferans yarı finallerinde Milwaukee Bucks sahasında Boston Celtics'i 103-101 geçerek seride durumu 2-1 yaptı. Bucks'taBrown'ın 27 sayı, 12 ribaunt, Al Horford'un 22 sayı, 16 ribauntla "double double"'ı yeterli olmadı.Warriors'ta 30 sayı atan Stephen Curry takımının en skorer oyuncusu oldu.