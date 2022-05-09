Haber hattı

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Giriş Tarihi: 9.5.2022

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Schalke taraftarından 100 Euro'ya satılık çim
ALMANYA 2. Ligi'nde St.Pauli'yi 3-2 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edip Bundesliga'ya yükselen Schalke'de taraftarlar sevince sahada ortak olurken, çimleri de yanında götürdü. Revier Sport'un haberine göre; futbolseverler VELTINS Arena'nın çimlerini söktü. İnternetten satışa sunulan çimlerin fiyatının 100 Euro'dan başladığı ifade edildi. Hatta bazı taraftarların açık artırma yaptığı kaydedildi. Ruhr ekibinde yaşanan bu olayın benzeri 2012'de de Fortuna Düsseldolf'ta yaşanmış ve taraftara 50 bin Euro ceza verilmişti.

Ahmet Çalık'ın annesine 'Anneler günü' ziyareti
ANTALYASPOR Başkanı Aziz Çetin ile Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, 11 Ocak'ta Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın annesine "Anneler Günü" ziyareti gerçekleştirdi. Anne Nurhan Çalık'a çiçek takdim eden başkanlar, "Bizler de sizin evladınızız" mesajı verdi. Çetin ve Özgökçen, Ahmet Çalık'ın kalplerde yaşayacağını ve unutulmayacağını ifade etti. Anne Çalık ve baba Ali Çalık, ziyaretin kendilerini duygulandırdığını dile getirdi.

Turkcell Kadınlar Ligi'nde play-off maçları belli oldu
TÜRK futbol tarihinde '4 büyüklerin' ilk kez şampiyonluk mücadelesi verdiği Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanırken, play-off'lar netleşti. Play-off'ta Fenerbahçe- Hakkarigücü, Beşiktaş Vodafone-Konak Belediyespor, ALG Spor- Bitexen 1207 Antalyaspor ve Wulfz Fatih Karagümrük- Fatih Vatanspor eşleşti. Çeyrek finalde ilk maçlar 14-15 Mayıs, rövanşları 21-22 Mayıs'ta yapılacak. Yarı finaller 28-20 Mayıs, ikinci karşılaşmalar 4-5 Haziran'da oynanacak.

Merve Yazıcı'dan altın madalya
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) mücadele eden milli tekvandocu Merve Yazıcı, Brezilya'da göğsümüzü kabarttı. Kadınlar 49 kiloda boy gösteren Yazıcı, altın madalya kazanarak kürsünün en üst basamağına çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya alan milli tekvandocumuz Merve Yazıcı'yı yürekten kutluyorum" ifadesini kullandı. Türkiye'nin böylece organizasyondaki madalya sayısı 22'ye yükseldi.

MANU'da Şampiyonlar Ligi faturası: %25 maaş kesintisi
PREMIER Lig'de Brighton deplasmanında alınan 4-0'lık yenilgiyle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalması kesinleşen Manchester United'da yönetim, faturayı oyuncularına çıkardı. Daily Mail'de yer alan habere göre; Kırmızı Şeytanlar, kadrosundaki isimlere Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacakları için yüzde 25'lik maaş kesintisi uygulayacak. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun maaşı bu gelişmenin ardından haftada 450 bin Euro'dan 340 bin Euro'ya düşmüş olacak. ManU kadrosunda bulunan futbolcuların bu gelişmelerin ardından nasıl tepki verecekleri merakla bekleniyor.

Giannis Antetokounmpo Milwaukee'yi uçurdu
NBA konferans yarı finallerinde Milwaukee Bucks sahasında Boston Celtics'i 103-101 geçerek seride durumu 2-1 yaptı. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo; 42 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Brown'ın 27 sayı, 12 ribaunt, Al Horford'un 22 sayı, 16 ribauntla "double double"'ı yeterli olmadı. Golden State de Memphis Grizzlies'ı 142-112 mağlup etti ve seriyi 2-1'e getirdi. Warriors'ta 30 sayı atan Stephen Curry takımının en skorer oyuncusu oldu.

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