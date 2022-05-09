Haber hattı

Schalke taraftarından100 Euro'ya satılık çim
ALMANYA 2. Ligi'nde St.Pauli'yi 3-2 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edip Bundesliga'ya yükselen Schalke'de taraftarlar sevince sahada ortak olurken, çimleri de yanındagötürdü. Revier Sport'un haberine göre; futbolseverler VELTINS Arena'nın çimlerini söktü.İnternetten satışa sunulan çimlerinfiyatının 100 Euro'danbaşladığı ifade edildi. Hatta bazı taraftarların açık artırma yaptığı kaydedildi. Ruhr ekibinde yaşanan bu olayın benzeri 2012'de de Fortuna Düsseldolf'ta yaşanmış ve taraftara50 bin Euro ceza verilmişti.
Ahmet Çalık'ın annesine'Anneler günü' ziyareti
ANTALYASPOR Başkanı AzizÇetin ileKonyasporBaşkanı FatihÖzgökçen,11 Ocak'taAnkara'dageçirdiği trafikkazasında yaşamını yitirenfutbolcu Ahmet Çalık'ınannesine "Anneler Günü"ziyareti gerçekleştirdi.Anne Nurhan Çalık'a çiçektakdim edenbaşkanlar,"Bizler desizin evladınızız"mesajıverdi. Çetinve Özgökçen,AhmetÇalık'ın kalplerdeyaşayacağını ve unutulmayacağınıifade etti. AnneÇalık ve baba Ali Çalık,ziyaretin kendilerini duygulandırdığınıdile getirdi.
Turkcell Kadınlar Ligi'ndeplay-off maçları belli oldu
TÜRK futbol tarihinde '4 büyüklerin' ilk kez şampiyonluk mücadelesi verdiği TurkcellKadın FutbolSüper Ligi'nde normal sezon tamamlanırken, play-off'lar netleşti. Play-off'ta Fenerbahçe-Hakkarigücü, BeşiktaşVodafone-KonakBelediyespor,ALG Spor-Bitexen 1207Antalyasporve Wulfz FatihKaragümrük-Fatih Vatanspor eşleşti. Çeyrek finalde ilk maçlar 14-15 Mayıs, rövanşları 21-22 Mayıs'ta yapılacak. Yarı finaller 28-20 Mayıs, ikinci karşılaşmalar 4-5 Haziran'da oynanacak.
Merve Yazıcı'danaltın madalya
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) mücadele eden milli tekvandocu Merve Yazıcı, Brezilya'da göğsümüzükabarttı. Kadınlar 49 kiloda boy gösteren Yazıcı, altın madalya kazanarak kürsünün en üst basamağına çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "24.İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'ndaaltın madalya alan milli tekvandocumuzMerve Yazıcı'yı yürekten kutluyorum" ifadesini kullandı. Türkiye'nin böylece organizasyondaki madalya sayısı 22'ye yükseldi.
MANU'da Şampiyonlar Ligifaturası: %25 maaş kesintisi
PREMIER Lig'de Brighton deplasmanında alınan 4-0'lık yenilgiyle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalması kesinleşen Manchester United'dayönetim, faturayı oyuncularınaçıkardı. Daily Mail'de yer alan habere göre; Kırmızı Şeytanlar, kadrosundaki isimlere Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacakları için yüzde 25'lik maaş kesintisi uygulayacak. Dünyacaünlü yıldız CristianoRonaldo'nun maaşı bugelişmenin ardından haftada450 bin Euro'dan340 bin Euro'ya düşmüşolacak. ManU kadrosunda bulunan futbolcuların bu gelişmelerin ardından nasıl tepki verecekleri merakla bekleniyor.
Giannis AntetokounmpoMilwaukee'yi uçurdu
NBA konferans yarı finallerinde Milwaukee Bucks sahasında Boston Celtics'i 103-101 geçerek seride durumu 2-1 yaptı. Bucks'ta GiannisAntetokounmpo; 42 sayı, 12 ribaunt,8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Brown'ın 27 sayı, 12 ribaunt, Al Horford'un 22 sayı, 16 ribauntla "double double"'ı yeterli olmadı. Golden State de MemphisGrizzlies'ı 142-112 mağlupetti ve seriyi 2-1'egetirdi. Warriors'ta 30 sayı atan Stephen Curry takımının en skorer oyuncusu oldu.