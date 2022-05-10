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Giriş Tarihi: 10.5.2022

Samet Bulut olimpiyat ikincisi

Samet Bulut olimpiyat ikincisi
Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Sancaktepe Belediye sporcusu Samet Bulut, gümüş madalya kazandı. 15 Mayıs'a kadar devam edecek oyunlarda judo branşında +100 kiloda mücadele eden milli sporcumuz, gümüş madalya alarak olimpiyat ikincisi oldu. Judo Milli Takımı da yurda dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Samet Bulut, gümüş madalya kazanarak ülkemizi ve bizi gururlandırdı. Kardeşimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

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Samet Bulut olimpiyat ikincisi
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