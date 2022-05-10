Samet Bulut olimpiyat ikincisi

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics)15 Mayıs'a kadar devam edecek oyunlardamücadele eden milli sporcumuz, gümüş madalya alarak olimpiyat ikincisi oldu. Judo Milli Takımı da yurda dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı."Samet Bulut, gümüş madalya kazanarak ülkemizi ve bizi gururlandırdı. Kardeşimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.