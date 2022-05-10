Samet Bulut olimpiyat ikincisi

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Sancaktepe Belediyesporcusu Samet Bulut, gümüş madalyakazandı. 15 Mayıs'a kadar devam edecek oyunlarda judo branşında +100kiloda mücadele eden milli sporcumuz, gümüş madalya alarak olimpiyat ikincisi oldu. Judo Milli Takımı da yurda dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Sancaktepe BelediyeBaşkanı Şeyma Döğücü, "Samet Bulut, gümüş madalya kazanarak ülkemizi ve bizi gururlandırdı. Kardeşimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.