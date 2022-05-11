Bir kare çok kupa

Miami'de hafta sonunda düzenlenen Formula 1 Grand Prix yarışlarına spor ve eğlence dünyasından birçok ünlü isim katılırken, 4 efsaneninbir arada yer aldığı fotoğraf karesibüyük ilgi çekti. Miami'deki yarışı 6. sırada bitiren ancak kariyerinde7 Formula 1 dünya şampiyonluğuolan Lewis Hamilton, bugün 59 yaşında olan, yaşadığı 6 NBAşampiyonluğu ile basketbolununutulmazları arasındaki MichaelJordan, dünya futbolunun eski yıldızı, Manchester United ve RealMadrid ile 10 şampiyonluğu olanDavid Beckham ve 7 Super Bowlşampiyonluğu olan eski Amerikanfutbolu oyuncusu Tom Brady, hem yarışın keyfini çıkardı hem de bir arada sohbet etme şansı buldu. Basına ise 4 efsane ismi bir arada ölümsüzleştirmek düştü.