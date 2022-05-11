Bir kare çok kupa

Miami'de hafta sonunda düzenlenen Formula 1 Grand Prix yarışlarına spor ve eğlence dünyasından birçok ünlü isim katılırken,Miami'deki yarışı 6. sırada bitiren ancakbugün 59 yaşında olan, yaşadığı, dünya futbolunun eski yıldızı,vehem yarışın keyfini çıkardı hem de bir arada sohbet etme şansı buldu. Basına ise 4 efsane ismi bir arada ölümsüzleştirmek düştü.