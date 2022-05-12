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Giriş Tarihi: 12.5.2022

Türkiye artık bir spor ülkesidir’

‘Türkiye artık bir spor ülkesidir’
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 131 üniversitenin 10 branşta mücadele ettiği Üniversite Ligi (ÜNİLİG) açılış törenine katıldı. Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 20 yıldır Türk sporunda çıtayı yükseltmek, Türkiye'yi bir spor ülkesi kılmak adına büyük emekler verdiklerini kaydederek, "Geldiğimiz noktada sahip olduğumuz teknik imkânlar ve spordaki başarılarımızla Türkiye için artık 'bir spor ülkesidir' diyebiliyoruz. Uluslararası organizasyonlarda tercih edilen bir ülkeyiz" dedi.

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‘Türkiye artık bir spor ülkesidir’
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