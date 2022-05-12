‘Türkiye artık bir spor ülkesidir’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilenaçılış törenine katıldı. Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 20 yıldır Türk sporunda çıtayı yükseltmek, Türkiye'yi bir spor ülkesi kılmak adına büyük emekler verdiklerini kaydederek, "Geldiğimiz noktada sahip olduğumuz teknik imkânlar ve spordaki başarılarımızla Türkiye için artık 'bir spor ülkesidir' diyebiliyoruz.dedi.