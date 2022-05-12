‘Türkiye artık bir spor ülkesidir’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 131 üniversitenin10 branşta mücadele ettiğiÜniversite Ligi (ÜNİLİG) açılış törenine katıldı. Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 20 yıldır Türk sporunda çıtayı yükseltmek, Türkiye'yi bir spor ülkesi kılmak adına büyük emekler verdiklerini kaydederek, "Geldiğimiz noktada sahip olduğumuz teknik imkânlar ve spordaki başarılarımızla Türkiye için artık 'bir spor ülkesidir' diyebiliyoruz. Uluslararasıorganizasyonlarda tercih edilenbir ülkeyiz" dedi.