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Giriş Tarihi: 13.5.2022 15:01

Başkan Yılmaz’dan İçel İdman Yurdu’na tam destek

BEKİR COŞKUN
Başkan Yılmaz’dan İçel İdman Yurdu’na tam destek

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig, 3. Grupta mücadele eden Mersin temsilcisi İçel İdman Yurdu, 2. Lig’e yükselme mücadelesinde önemli bir maça çıkacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 17 Mayıs Salı günü saat 20.00'da Mersin Stadyumu'nda Orduspor 1967 A.Ş.'yi ağırlayacak olan İçel İdman Yurdu'na başarılar diledi.

İçel İdman Yurdu'na, tesis tahsis ederek ve binlerce taraftar ile destek vererek, takımın yanında olan Başkan Yılmaz, "Şampiyonluk yolunda tüm hemşehrilerimizi aileleriyle ve çocuklarıyla takımımıza destek olmaya davet ediyorum" dedi.



"BU ŞEHRİN YERİ SÜPER LİG"

"Kentimizin desteğiyle müsabakadan galip ayrılacağımıza inanıyorum" diyen Başkan Yılmaz, "Mersin Temsilcimiz İçel İdman Yurdu, Orduspor 1967 A.Ş. ile Play-Off yarı final müsabakası oynayacak. Takımımıza başarılar diliyorum. İçel İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanımız Metin Saltık'ın başkanlığında birlik ve beraberlik havası içinde bir başarı ortaya kondu. Biz de elimizden geldiğince destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Mersinimiz, Süper Lig'de bir takımla temsil edilmeyi hak ediyor. Umarım en kısa sürede Süper Lig'e de çıkma başarısı gösteririz" dedi.



İçel İdman Yurdu Spor Kulübü'ne konaklama ve antrenman yapabilecekleri Korukent Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezindeki tesisi tahsis ettiklerini de hatırlatan Başkan Yılmaz, her hafta 100 genci İçel İdman Yurdu'nun evinde oynadığı maçlarda ağırladıklarını ve Toroslar'dan taraftarları servislerle maça götürdüklerini de söyledi.

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Başkan Yılmaz’dan İçel İdman Yurdu’na tam destek
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