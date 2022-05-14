Oyunlar ortak mirasımız

Bursa'da 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın bilgilendirme toplantısı,ile'ın katılımıyla yapıldı. Hazırlıkların sürdüğüne değinen Kasapoğlu, "Geleneksel sporlar kısa sürede hem ülkemiz hem de uluslararası arenada büyük ilgi ve bilinç uyandırdı. Bu bilinçte de büyük emekleri olan Bilal Erdoğan'dır. Geleneksel sporlar Türk dünyasının ortak mirasıdır vededi.Bilal Erdoğan da dünyada geleneksel sporları en canlı yaşatan coğrafyanın Türk dünyası olduğuna işaret etti. Erdoğan, "Oyunlar her geçen sene daha çok ülke ve sporcunun katılımıyla sürdü. Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak da büyümeye devam ettik. Yaptığımız çalışmalarla 80'nin üzerinde ülkedeki geleneksel spor kuruluşlarıyla ilişkiler kurduk.Oyunların İznik'te yapılmasının da çok ciddi anlamı var. Bu kadar derin tarihi geçmişi olmasına rağmen İznik'i biraz ihmal ettiğimizi düşünüyorum. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'in daha iyi tanınması ve dünya çapında hak ettiği şöhreti de kazanmasına dair başlangıç olacaktır" şeklinde konuştu.hakkında bilgi veren Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Hakan Kazancı "İznik'teki Oyunlara 100'ü aşkın ülke ve 3 binin üzerinde sporcu katılacak. Saha alanı 473 bin metrekare. Yaklaşık 400 bin metrekarelik alanda dolgu ve düzenleme gerşekleştirildi. Sahada 6 yol girişi mevcut. İşler çevreyi koruyarak yapıldı. 5 bin kapasiteli bir de tribün var" dedi.