Milli sporcu Baran Çelik, Wushu’da Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonu Milli sporcu Baran Çelik, Bulgaristan'da gerçekleşen Avrupa Gençler Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda dün akşam ringe çıktı. Final maçında Sırbistanlı rakibini teknik nakavtla yenen Çelik, Avrupa Şampiyonu oldu.

Çelik, kazandığı altın madalya Türkiye'ye armağan ettiğini söyledi. Müsabakalar için çok sıkı bir hazırlık yaptıklarını belirten Antrenör Cudi Çelik ise, "Şampiyonada başarıya gitmek için elimizden gelen her gayreti gösterip genç sporcumuza gerekli teknik bilgileri vererek iyi bir şekilde motive ettik. Kendisine verdiğimiz taktikleri birebir uygulayarak Sırbistanlı rakibini teknik nakavt ile yenerek hem altın madalyanın sahibi oldu, hem de Avrupa Gençler Wushu Kung Fu Şampiyonu oldu. Genç sporcumuz ilk defa katıldığı bir şampiyonadan altın madalya alıp, Avrupa Şampiyonu olması bizlere büyük bir gurur kaynağı oldu" diye konuştu.