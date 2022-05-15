Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Milli sporcu Baran Çelik, Wushu’da Avrupa Şampiyonu oldu
Giriş Tarihi: 15.5.2022 14:29

Milli sporcu Baran Çelik, Wushu’da Avrupa Şampiyonu oldu

ABİDİN YEL
Milli sporcu Baran Çelik, Wushu’da Avrupa Şampiyonu oldu

Bulgaristan’da yapılan Avrupa Gençler Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın final maçında rakibini yenen Milli sporcu Baran Çelik, altın madalya alarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonu Milli sporcu Baran Çelik, Bulgaristan'da gerçekleşen Avrupa Gençler Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda dün akşam ringe çıktı. Final maçında Sırbistanlı rakibini teknik nakavtla yenen Çelik, Avrupa Şampiyonu oldu.

Çelik, kazandığı altın madalya Türkiye'ye armağan ettiğini söyledi. Müsabakalar için çok sıkı bir hazırlık yaptıklarını belirten Antrenör Cudi Çelik ise, "Şampiyonada başarıya gitmek için elimizden gelen her gayreti gösterip genç sporcumuza gerekli teknik bilgileri vererek iyi bir şekilde motive ettik. Kendisine verdiğimiz taktikleri birebir uygulayarak Sırbistanlı rakibini teknik nakavt ile yenerek hem altın madalyanın sahibi oldu, hem de Avrupa Gençler Wushu Kung Fu Şampiyonu oldu. Genç sporcumuz ilk defa katıldığı bir şampiyonadan altın madalya alıp, Avrupa Şampiyonu olması bizlere büyük bir gurur kaynağı oldu" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var
Son dakika: Katilin kimliğini duyunca şoke oldu! Gerçek babasını 48 yıl sonra öğrendi
Son dakika: FETÖ ve YPG/PKK'ya açık destek! İsveç'in terör dosyası kabarık
Son dakika | Mahkumlar için cezaevi kovid izninin uzatılması gündemde: Gözler Başkan Erdoğan'da
Son dakika: GÖKTÜRK-1 gözünden Rize-Artvin Havalimanı! Uzaydan böyle görüntülendi
Son dakika: Dünya Türkiye'ye kilitlendi! NATO'da son sözü Ankara söyleyecek
Son dakika: Üniversiteli gençler kazada hayatını kaybetmişti! Kahreden gerçek
SON DAKİKA: CHP kulisleri hareketlendi! Canan Kaftancıoğlu'nun yerine yeni il başkanı kim olacak? Kaftancıoğlu 'kanka'sını önerdi...
Son dakika: Yüksek doz anestezi hayatını kararttı
Son dakika: Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli sporcu Baran Çelik, Wushu’da Avrupa Şampiyonu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA