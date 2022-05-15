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Giriş Tarihi: 15.5.2022 11:12 Son Güncelleme: 15.5.2022 11:13

Tokat'ta düzenlenen geleneksel okçuluk yarışlarında final atışları yapıldı

AA
Tokat’ta düzenlenen geleneksel okçuluk yarışlarında final atışları yapıldı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından organize edilen Tokat Danişment Gazi Büyükler Açık Hava Puta ve Hava Koşusu'nda final atışları gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda yapılan organizasyona 110 kulüpten yaklaşık 800 sporcu katıldı. Yarışmada kadın sporcular 60, erkek sporcular ise 70 metreden hedefe atış yaptı.

FİNALDE DERECEYE GİRENLER MİLLİ TAKIM KAMPINA GİDECEKLER

Final atışlarının tamamlanmasıyla dereceye girenler, milli takım seçmelerine katılma hakkı elde etti. Erzincan'da yapılacak yarışmaların ardından 19 kişi, milli takım kampına davet edilecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, AA muhabirine, Tokat'taki yarışların 3 gündür sürdüğünü belirterek, "Yarışlara ilgiden dolayı mutlu olduk. Haziran ayında da Erzincan'da yarışları yapacağız. Katılan sporculara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

FEDERASYONA TEŞEKKÜR

Turnuva'ya Isparta'yı temsilen katılan Isparta Gençlik Spor ve izcilik kulübü ile Yalvaç Çınar Spor Kulübü yarışmacıları organizasyonu SABAH'a değerlendirdi.

Yarışmacılar "Federasyonumuza geleneksel spor ve öğretilerimizi yaşatan çalışmaları için şükranlarımızı sunuyoruz. Daha önce de birçok ilde gerçekleştirilen turnuvalara katıldık. Dereceye giren girmeyen tüm yarışmacı ve organizatör arkadaşların emeğine sağlık. Ayrıca misafirperverliği için Tokat halkına ve yetkililerine de teşekkür ediyoruz" dediler.

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Tokat'ta düzenlenen geleneksel okçuluk yarışlarında final atışları yapıldı
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