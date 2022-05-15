Tokat’ta düzenlenen geleneksel okçuluk yarışlarında final atışları yapıldı

Yarışmacılar "Federasyonumuza geleneksel spor ve öğretilerimizi yaşatan çalışmaları için şükranlarımızı sunuyoruz. Daha önce de birçok ilde gerçekleştirilen turnuvalara katıldık. Dereceye giren girmeyen tüm yarışmacı ve organizatör arkadaşların emeğine sağlık. Ayrıca misafirperverliği için Tokat halkına ve yetkililerine de teşekkür ediyoruz" dediler.