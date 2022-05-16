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Giriş Tarihi: 16.5.2022 14:21

Cudi Cup Uluslararası tenis turnuvası başladı

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Cudi Cup Uluslararası tenis turnuvası başladı

Uluslararası Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı Tennis Europe turnuvası Şırnak’ta 9 ülkeden 81 sporcunun katılımı ile başladı.

Geçen yıl Ulusal Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın yapıldığı Şırnak, bu yıl da 9 ülkeden 81 sporcunun katıldığı Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı Tennis Europe turnuvasına ev sahipliği yapıyor.

Cudi Dağı eteklerinde Şırnak Üniversitesi Kampüs yerleşkesinde kurulan 4'ü açık, 2'si kapalı 6 kortta, 16-22 Mayıs'ta yapılacak turnuvada ilk maçlar başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Türkiye Tenis Federasyonu ve Spor Toto iş birliğiyle düzenlenen turnuvada sporcular şampiyon olmak için sahada ter döküyor.

Şırnak'ın ilk uluslararası tenis turnuvası Cudi Cup'ta 44 erkek 37 kız olmak üzere 81 sporcu mücadele ediyor. Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı Tennis Europe turnuvası 16-22 Mayıs tarihleri arasında Şırnak Üniversitesi Yerleşkesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda Türkiye, Rusya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan, İngiltere ve Litvanya'dan sporcular şampiyonluk için korta çıkacak.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş; "Biz Türkiye Tenis Federasyonu olarak Özellikle spor bakanlığımızın sporu tabana yayma politikasına uygun projeler geliştirmek zorundaydık. Geçen yıl bu ayda ulusal Cudi Cup turnuvası yapmıştık. Ki Şırnak'ta ilk tenis turnuvası olmuştu. Geçen yılki konuşmalarımızda uluslararası turnuva yapacağız demiştik. Elbette ki spor bakanlığımızın desteği, valiliğimizin, belediye başkanımızın, sivil toplumumuzun, rektörlüğümüzün çok büyük bir iş birlikteliği ile tamda hedefimize uygun sporun tabana yayılması özellikle yerel yönetimlerin bu konuda çok önemli aktörler olduklarını bilerek biz federasyon olarak bu iletişimi kurduk. Yaklaşık 10 uluslararası ülkeden 100'e yakın sporcunun yarışacağı uluslararası turnuva gerçekleştiriyoruz. Şırnak heyecanlı, biz heyecanlıyız. Hepimiz yarın inşallah bu güzel heyecanı başlangıç yaparak harika bir işe imza atacağız. Tarihinde bir ilk. Federasyonun Şırnak'ta yapılmış bir turnuvası. Uluslararası bir turnuvası. Aslında tüm dünyanın gözü üzerimizde şuanda Şırnak'ta bunun yapılabiliyor olduğunu göstermek ve bununda başlangıcını yaptığımız bir süreçteyiz. Sayın valimiz Şırnak başaracak diyordu. Evet Şırnak başardı. İnşallah çok güzel projelerde beraber olacağız" dedi. Dorukel Birlik; "İzmir'den geliyorum. Bu tesisi çok güzel buldum. Güzel bir organizasyon olmuş. Benim buraya ilk gelişim ve beğendim burayı. Bu turnuva güzel bir turnuva olmuş. Baya oyuncular gelmiş yurt dışından. Bende buraya iyi bir şey yapmak için geldim. Geçen hafta Slokavya'da, Çekya'daydım. Şimdi de buraya geldim bu turnuva için" dedi.

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Cudi Cup Uluslararası tenis turnuvası başladı
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