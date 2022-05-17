7 sporcumuz yarı finalde

ULUSLARARASI Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 8. gününde milli sporcularımız vurduğunu devirdi. Gündüz seansında ringe çıkan 48 kiloda Ayşe Çağırır, 70 kiloda Sema Çalışkan ve 81 kiloda Elif Güneri, rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Akşam seansında ise 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81'de Şennur Demir müsabakalarını kazanıp son 4'e kaldı. 7 sporcumuz da bronz madalyayı garantiledi.