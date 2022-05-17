Haber hattı

Usta futbol adamı, tarihine altın harflerle geçtiği İzmir kulübünün patronu olmak için çalışmalarına hız verdieçen yıl teknik adam olarak döndüğü Altay'ın 18 senelik Süper Lig özlemini bitirip bu sezon yollarını ayırmak zorunda kalanUsta futbol adamı, kariyerinde ilk kez bir kulüpte başkanlık görevini üstlenecek. Siyah-beyazlıların olaylı kongresi öncesi eski başkan Nafiz Zorlu tarafından ismi önerilen Denizli, ilk etapta kişisel işleri nedeniyle görevi yapamayacağını dile getirse deÇalışmalarına başlayan 72 yaşındaki futbol adamının listesinde aday olmaktan vazgeçen iş insanı İbrahim Akman'ın da yer alacağı öğrenildi. Denizli, önümüzdeki günlerde adaylığını resmen açıklayacak.PSG forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kylian Mbappe'nin geleceği neşleşti. Futbol dünyasını aylardır meşgul edenÖnceki akşam gerçekleşen Ligue 1 ödül töreninde 25 gol-19 asistlik performansıyla yılın oyuncusu seçilen23 yaşındaki santrfor; vergiler hariç yıllık 25 milyon Euro maaş, 100 milyon Euro da imza parası alacak. Mbappe'ninNBA'DE Konferans finallerine yükselen son iki takım Boston ile Dallas oldu. Doğu'dakonuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 7. maç sonunda 109- 81 yendi. Miami Heat ile eşleşenDallas ise deplasmanda normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Phoenix Suns'ı 123- 90 mağlup ederek 2011'den bu yana ilk kez Batı Konferansı finallerine adını yazdırdı. G.S.Warriors'a rakip olan Dallas'ın All-Star oyuncusuSERIE A'da Milan adım adım şampiyonluğa giderken, taraftarları da takımlarını yalnız bırakmıyor. Atalanta mücadelesi öncesinde San Siro çevresinde futbolseverler, tezahüratlarlaMilan formasını terleten 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic de verdiği desteğin dozuna kaçırdı. Otobüsün ön camını tokatlayarak kırdı. Milan, Atalanta'yı 2-0 yenerekhayati bir galibiyet elde etti. Pioli'nin takımıyla, takipçisi İnter arasında 2 puan fark bulunuyor.TFF 2. Lig'de dün oynanan play-off çeyrek final maçları sonrası yarı final eşleşmeleri belli oldu.0-0'ın rövanşında 1461 Trabzon'u 2-0 yenip turladı.da 0-0'lık maçın ardından dün Sivas Belediye'yi 1-0 mağlup etti., yine 0-0'ın rövanşında, penaltılara giden karşılaşmayı 7-6 kazandı.de 2-1'in ardından Isparta 32'yi 2-0 devirip bileti aldı. 20 Mayıs'ta eşleşmeler şu şekilde:16.00 Bodrumspor- Bayburt Özel İdare, 20.00 Karacabey-Tarsus İdman Yurdu.