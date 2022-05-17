Haber hattı

Denizli, Altay'a başkan oluyor
Usta futbol adamı, tarihine altın harflerle geçtiği İzmir kulübünün patronu olmak için çalışmalarına hız verdi Geçen yıl teknik adam olarak döndüğü Altay'ın 18 senelik Süper Lig özlemini bitirip bu sezon yollarını ayırmak zorunda kalan Mustafa Denizli, şimdide başkanlık koltuğunaoturmaya hazırlanıyor. Usta futbol adamı, kariyerinde ilk kez bir kulüpte başkanlık görevini üstlenecek. Siyah-beyazlıların olaylı kongresi öncesi eski başkan Nafiz Zorlu tarafından ismi önerilen Denizli, ilk etapta kişisel işleri nedeniyle görevi yapamayacağını dile getirse de camianın öndegelenlerinin çabasıylaikna edildi. Çalışmalarına başlayan 72 yaşındaki futbol adamının listesinde aday olmaktan vazgeçen iş insanı İbrahim Akman'ın da yer alacağı öğrenildi. Denizli, önümüzdeki günlerde adaylığını resmen açıklayacak. Altay, bu sezon çıktığıSüper Lig'e veda etmişti.
Mbappe'nin R.Madrid'emaliyeti 3.6 milyar TL!
PSG forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kylian Mbappe'nin geleceği neşleşti. Futbol dünyasını aylardır meşgul eden Mbappe-Real Madridflörtü mutlusonla noktalandı. Önceki akşam gerçekleşen Ligue 1 ödül töreninde 25 gol-19 asistlik performansıyla yılın oyuncusu seçilen Fransız yıldız,Real Madrid ile5 yıllık anlaşmayavardı. 23 yaşındaki santrfor; vergiler hariç yıllık 25 milyon Euro maaş, 100 milyon Euro da imza parası alacak. Mbappe'nin toplam maliyeti225 milyon Euro'yu(3.6 milyar TL) bulmuşolacak.
Doğu'da Boston, Batı'daise Dallas finale yükseldi
NBA'DE Konferans finallerine yükselen son iki takım Boston ile Dallas oldu. Doğu'da Boston Celtics konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 7. maç sonunda 109- 81 yendi. Miami Heat ile eşleşen ev sahibindeGrant Williams, 27sayı ve 7 üçlük isabeti ilekariyer rekoru kırdı. Dallas ise deplasmanda normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Phoenix Suns'ı 123- 90 mağlup ederek 2011'den bu yana ilk kez Batı Konferansı finallerine adını yazdırdı. G.S.Warriors'a rakip olan Dallas'ın All-Star oyuncusu Luka Doncic35 sayıyla öne çıktı.
Zlatan heyecandan takımotobüsünün camını kırdı!
SERIE A'da Milan adım adım şampiyonluğa giderken, taraftarları da takımlarını yalnız bırakmıyor. Atalanta mücadelesi öncesinde San Siro çevresinde futbolseverler, tezahüratlarla gönül verdikleriekibi maça uğurladı. Milan formasını terleten 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic de verdiği desteğin dozuna kaçırdı. Otobüsün ön camını tokatlayarak kırdı. Milan, Atalanta'yı 2-0 yenerek 2011'den bu yana ilk kezşampiyonluğa ulaşmakiçin hayati bir galibiyet elde etti. Pioli'nin takımıyla, takipçisi İnter arasında 2 puan fark bulunuyor.
TFF 2. Lig play-off'undayarı finalistler belli oldu
TFF 2. Lig'de dün oynanan play-off çeyrek final maçları sonrası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Bayburt Özel İdareSpor, 0-0'ın rövanşında 1461 Trabzon'u 2-0 yenip turladı. Bodrumspor da 0-0'lık maçın ardından dün Sivas Belediye'yi 1-0 mağlup etti. Tarsus İdmanYurdu, yine 0-0'ın rövanşında, penaltılara giden karşılaşmayı 7-6 kazandı. KaracabeyBelediye de 2-1'in ardından Isparta 32'yi 2-0 devirip bileti aldı. 20 Mayıs'ta eşleşmeler şu şekilde:16.00 Bodrumspor- Bayburt Özel İdare, 20.00 Karacabey-Tarsus İdman Yurdu.