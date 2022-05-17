Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Türk boksörün acı vedası
Giriş Tarihi: 17.5.2022

Türk boksörün acı vedası

Mustafa AKBABA
Türk boksörün acı vedası

Yarı ağır sıklet Avrupa ve Asya şampiyonu boksör Musa Askan Yamak, Almanya’da çıktığı müsabaka sırasında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi

Boksa 12 yaşındayken başlayan Giresunlu yarı ağır sıklet Avrupa ve Asya şampiyonu Musa Askan Yamak ringde hayatını kaybetti. Münih yakınlarındaki Garching kasabasında Ugandalı Hamza Amuza Wandera ile karşılaşan Yamak, 3. raund başlamak üzereyken yere yığıldı. Yamak'a ilk müdahale salonda yapıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren müdahalenin ardından kalbi yeniden canlandırılan 38 yaşındaki Yamak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Münih doğumlu olan şampiyon, 75 profesyonel maçında da yenilmemişti.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU
MUSA Yamak, yere yığılınca sevenleri ve yakınları ringe akın etti. Salonda alanın boşaltılması için sık sık anons yapılırken, ilk yardım ekibi doktoru, polisten bunun için yardım istedi. Salona takviye kuvvet gönderildi. Yamak'ın yakınları ile fanatikleri, hastanenin önünde bekledi. Acı haber, Yamak'ın tüm sevenlerini yasa boğdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK terör örgütüne ait paçavralar asıldı
Ümit Kocasakal, Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu’nu yerden yere vurdu: Kaftancıoğlu’ndan kahraman çıkmaz!”
Böyle kalabalık az gördüm
Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çelişkisi: 2018'de 'Millet bahçesi bizim projemiz' demişti
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut fiyatları açıklaması: 65 bin kişiyi tespit ettik...
Başkan Erdoğan basın toplantısında dikkat çekti! Türkiye-Cezayir ilişkileri bakın ta nereye dayanıyor
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Son dakika: NATO'dan Türkiye açıklaması!
Son dakika: Galatasaray geriden geldi Adana Demirspor’u devirdi! Yıldız isimler 3 puanı getirdi…
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde CHP ve HDP krizi: Din derslerinin kaldırılmasına ve Kürt federasyonuna 'evet' der hale geldik
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk boksörün acı vedası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA