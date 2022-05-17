Türk boksörün acı vedası

Boksa 12 yaşındayken başlayan Giresunlu yarı ağır sıklet Avrupa ve Asya şampiyonu Musa Askan Yamak ringde hayatını kaybetti. Münih yakınlarındaki Garching kasabasında Ugandalı Hamza Amuza Wandera ile karşılaşanYaklaşık 1.5 saat süren müdahalenin ardından kalbi yeniden canlandırılan 38 yaşındaki Yamak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Münih doğumlu olan şampiyon, 75 profesyonel maçında da yenilmemişti.MUSA Yamak, yere yığılınca sevenleri ve yakınları ringe akın etti. Salonda alanın boşaltılması için sık sık anons yapılırken, ilk yardım ekibi doktoru, polisten bunun için yardım istedi. Salona takviye kuvvet gönderildi. Yamak'ın yakınları ile fanatikleri, hastanenin önünde bekledi. Acı haber, Yamak'ın tüm sevenlerini yasa boğdu.