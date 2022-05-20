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Giriş Tarihi: 20.5.2022

Harikasın Ayşe

BERKAY TURAN
Harikasın Ayşe

48 kiloda Kazakistanlı rakibi Balkibekova’yı yenen AYŞE ÇAĞIRIR, Dünya Şampiyonu oldu

İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ilk altın sevincini dün 48 kiloda Ayşe Çağırır yaşattı. Yarı final maçında Arjantinli rakibi Aldano Florencia Lopes'i mağlup eden Ayşe, Türkiye için büyük önemi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen final maçında da Kazak rakibi Alua Balkibekova'yı yenip Dünya Şampiyonu oldu. Bugün 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria, 54 kiloda Hatice Akbaş, Romen Lacromioara Perijoc, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli Kanadalı Charlie Cavanagh ve +81'de Şennur Demir, Faslı Khaija Mardi karşısına altın madalya için çıkacak.

SÖZÜMÜ TUTTUM
Hakemin galibiyetini ilan ettiği an gözyaşlarına boğulan Fenerbahçe sporcusu Ayşe Çağırır duygularını şöyle dile getirdi: "Ben bir söz vermiştim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstiklal Marşı'nı okutacağım diye. Gereğini yaptım. Bunun için çok mutluyum. Ama bu ilk ve son değil. 4 finalimiz daha var."

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Harikasın Ayşe
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