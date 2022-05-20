Harikasın Ayşe

48 kiloda Kazakistanlı rakibi Balkibekova’yı yenen AYŞE ÇAĞIRIR, Dünya Şampiyonu oldu
İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ilk altın sevincini dün 48 kiloda Ayşe Çağırır yaşattı. Yarı final maçındaArjantinli rakibi AldanoFlorencia Lopes'i mağlup eden Ayşe, Türkiye için büyük önemi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen final maçında da Kazak rakibiAlua Balkibekova'yı yenip DünyaŞampiyonu oldu. Bugün 50 kilodaBuse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria, 54 kiloda Hatice Akbaş, Romen Lacromioara Perijoc, 66 kilodaBusenaz Sürmeneli Kanadalı Charlie Cavanagh ve +81'de Şennur Demir, Faslı Khaija Mardi karşısına altın madalya için çıkacak.
SÖZÜMÜ TUTTUM
Hakemin galibiyetini ilan ettiği an gözyaşlarına boğulan Fenerbahçe sporcusu Ayşe Çağırır duygularını şöyle dile getirdi: "Ben bir söz vermiştim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstiklal Marşı'nı okutacağım diye. Gereğini yaptım. Bunun için çok mutluyum. Ama bu ilk ve son değil. 4 finalimiz daha var."