Harikasın Ayşe

İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ilk altın sevincini dün 48 kiloda Ayşe Çağırır yaşattı.mağlup eden Ayşe, Türkiye için büyük önemi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen final maçında daBugünKolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria,Romen Lacromioara Perijoc,Kanadalı Charlie Cavanagh ve, Faslı Khaija Mardi karşısına altın madalya için çıkacak.Hakemin galibiyetini ilan ettiği an gözyaşlarına boğulan Fenerbahçe sporcusu Ayşe Çağırır duygularını şöyle dile getirdi: "Ben bir söz vermiştim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstiklal Marşı'nı okutacağım diye. Gereğini yaptım. Bunun için çok mutluyum. Ama bu ilk ve son değil. 4 finalimiz daha var."