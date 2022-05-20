Tekvandoda altın yağmuru

Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde milli sporcularımız fırtına gibi esti. 5 altın madalya kazanırken, bir de gümüş elde ettik
İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda ilk günde sporcularımız 6 final mücadelesinin 5'inde altın madalya kazandı. Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, finalde İsrailli rakibi Abishag Semberg'i 23-19 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 53 kiloda Zeliha Ağrıs da İspanyol Alma Maria Perez Parrado'yu 8-6 mağlup edip Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber'in Fransız Souleyman Alaphilppe'i 20-14 yenerek zafere uzandığı organizasyonda 54 kiloda Görkem Polatise finalde rakibine mağlupolarak gümüş elde etti. Milli para tekvandocular AlicanÖzcan ve Nurcihan Ekincide final müsabakalarındarakiplerine şans tanımadı vealtın madalya ile Avrupa'nınzirvesine çıktılar.