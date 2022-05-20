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Giriş Tarihi: 20.5.2022

Tekvandoda altın yağmuru

Tekvandoda altın yağmuru

Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde milli sporcularımız fırtına gibi esti. 5 altın madalya kazanırken, bir de gümüş elde ettik

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda ilk günde sporcularımız 6 final mücadelesinin 5'inde altın madalya kazandı. Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, finalde İsrailli rakibi Abishag Semberg'i 23-19 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 53 kiloda Zeliha Ağrıs da İspanyol Alma Maria Perez Parrado'yu 8-6 mağlup edip Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber'in Fransız Souleyman Alaphilppe'i 20-14 yenerek zafere uzandığı organizasyonda 54 kiloda Görkem Polat ise finalde rakibine mağlup olarak gümüş elde etti. Milli para tekvandocular Alican Özcan ve Nurcihan Ekinci de final müsabakalarında rakiplerine şans tanımadı ve altın madalya ile Avrupa'nın zirvesine çıktılar.

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Tekvandoda altın yağmuru
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