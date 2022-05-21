İnfial yaratan tokat!

19 MayısAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı gün Diyarbakır'dan yansıyan bir görüntü kamuoyunu ayağa kaldırdı. Kayapınar ilçesindeki bir salonda gerçekleştirilen Türkiye Gençler Tekvando İlSeçmeleri'nde bir kız sporcu, rakibine yenilip eleninceşiddete uğradı. Antrenör O.B., yanına gelensporcusuna çok sert bir tokat attı. Geriye doğru savrulan genç kız neye uğradığını şaşırırken, O.B. minderi terk etti. Bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıyan bu anlar sonrası Tekvando Federasyonu harekete geçti. Açıklamada, "Söz konusu antrenör, tedbirli olarakfederasyonumuz disiplin kuruluna sevk edilmişolup, aynı antrenörle ilgili Diyarbakır Gençlik ve Spor İ l Müdürlüğü Ceza Kuruluna da gerekli işlemlerin yapılması için resmi yazı yazılmıştır. Antrenör, soruşturma sonuçlanana kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacaktır" ifadeleri kullanıldı. Sporcu ise yanlış anlaşılma olduğunu belirtip, "Tokat atmasını ben istedim.Antrenörüm bana şiddet uygulamadı" dedi.