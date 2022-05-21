İnfial yaratan tokat!

19 MayısAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı gün Diyarbakır'dan yansıyan bir görüntü kamuoyunu ayağa kaldırdı. Kayapınar ilçesindeki bir salonda gerçekleştirilenGeriye doğru savrulan genç kız neye uğradığını şaşırırken, O.B. minderi terk etti. Bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıyan bu anlar sonrası Tekvando Federasyonu harekete geçti. Açıklamada,, aynı antrenörle ilgili Diyarbakır Gençlik ve Spor İ l Müdürlüğü Ceza Kuruluna da gerekli işlemlerin yapılması için resmi yazı yazılmıştır. Antrenör,kadar" ifadeleri kullanıldı. Sporcu ise yanlış anlaşılma olduğunu belirtip,dedi.