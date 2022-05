Busenaz Sürmeneli: Cumhurbaşkanımıza altın sözünü verdik

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU: CUMHURBAŞKANIMIZA ALTIN SÖZÜNÜ VERDİK



Ayşe'nin 19 Mayıs'ta kazandığı altın madalya hepimizi hem duygulandırdı hem motive etti. Haftalardır bugünün hayalini kuruyorduk ve şu an dünya şampiyonu olarak karşınızdayız. F.Bahçe'nin ve devletimizin bize verdiği destek ve önem ortada. Spor Bakanımız hep bizimle birlikteydi. Maçlarımızı ayakta izledi. Bizimle sevinip, tezahüratlara eşlik etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok mutlu oldu. Onun hedefi her zaman olimpiyatlarda altın madalya. İnşallah isteğini yerine getireceğiz. 2 madalya çok önemliydi. Dünya şampiyonluğunu kazandım, sırada olimpiyat var.



AYŞE ÇAĞIRIR: RİNGTE AYŞE DEĞİL BAYRAK YARIŞIYOR



Dünya şampiyonu olmanın sevinci, mutluluğu çok başka. Spor denince akla ilk gelen futbol oluyor. Boks da erkek sporu olarak algılanıyor ama Türk kadını olarak gücümüzü ringde gösterdik. Başkanımız Ali Koç'a, başarımız için dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın arayıp tebrik etmesi de bizi gururlandırdı. Kadın boksunda şu an dünyanın 1 numarasıyız. Ben her zaman şunu derim 'Ringde bir Ayşe yarışmıyor, Türk bayrağı yarışıyor.' Biz güçlü Türk kadınıyız. Şimdi önümüzdeki şampiyonalarda aynı başarı için yarışacağız.