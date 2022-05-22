Portekiz Rallisi’nde zafer Kalle Rovanpera’nın

21 etaptan oluşan mücadeleyi, 3 saat 44 dakika 19 saniyede tamamlayan Rovanpera, sezonun 3'üncü zaferine ulaştı. Takım arkadaşı Elfyn Evans, liderin 15.2 saniye arkasında 2'nci, Hyundai takımında yarışan Dani Sordo ise Rovanpera'nın 2 dakika 17 saniye gerisinde 3. oldu.

Bu sezon üst üste 3. zaferine ulaşan Rovanpera, puanını 106'ya çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 60 puanla Hyundai Motorsport için yarışan Belçikalı Thierry Neuville ve 38 puanla liderin takım arkadaşı Japon Takamoto Katsuta izledi. WRC'nin 5. ayağı, 2-5 Haziran tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek.