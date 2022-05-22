Türk boksunun altın kızları SABAH Spor’a konuştu: Biz güçlü Türk kadınıyız | Busenaz Sürmeneli: Cumhurbaşkanımıza altın sözünü verdik

ŞENNUR DEMİR: YAŞIMI KÜÇÜLTÜP YARIŞMAYA DEVAM!



Normalde mücadele eden 12 sporcu gibi gözüküyoruz ama aslında yarışan 84 milyon kişiydik. 7 madalya aldık. 5 altın, 2 bronz, bunların 5 tanesi Fenerbahçe Spor Kulübü'nden. Onun için öncelikle başkanım Ali Koç'a ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramı'nı kampta olduğumuz için yaşayamadık. Dedik ki 'Bizim bayramımız şampiyonadan sonra altın madalyaları kazanınca olacak.' Çok şükür öyle oldu. Benim yaşım 39... Ama bu başarıdan ve mutluluktan sonra yaşımı küçültüp kariyerime devam etmeyi istiyorum (gülerek).





HATİCE AKBAŞ: YENİ HEDEFLERE HEPİMİZ HAZIRIZ!



Takım olarak tarihi bir başarıya imza attık tam 5 altın madalya kazandık. Çok mutluyum. Öyle ki bunu ifade edecek kelime bile bulamıyorum. Gerçekten çok çalıştık ama bunun karşılığını da fazlasıyla aldık. Şampiyonanın tarihi açıklandığından beri ülkemizi gururlandırmak için gece-gündüz çalışıyoruz. Türk kadının gücünü herkese gösterdik ama bu başarılar burada bitmeyecek Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Paris Olimpiyatları'nda da birincilik için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimse şüphe duymasın.



SEMA ÇALIŞKAN: 3 AY BOYUNCA EVE GİTMEDİK



Dünya Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladım ama bundan sonraki yarışmalarda hedefim altın madalya. 3 ay boyunca evimize gitmedik yeri geldi ağladık, başarı için fedakârlıklar yaptık ama sonunda Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdik.





F.BAHÇE'NİN TARİHİNE ALTIN HARFLERLE GEÇTİNİZ



F.Bahçe Başkanı Ali Koç, şampiyon boksör ve antrenörlerini kutlayıp, "Siz sadece Türk kadın boksunun değil Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de tarihine altın harflerle adınızı yazdırdınız" dedi. Koç, Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile yaptığı görüşmeyi de aktarıp, "Emeklerimizin, gayretlerimizin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere söylemesi camiamız için önemli. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.