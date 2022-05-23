Tekvandoda Avrupa’nın en büyüğüyüz!

Türkiye, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın son gününde 3'ü altın, 5 madalya kazandı.Manchester kentindeki organizasyonda milli tekvandocular 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11, milli para tekvandocular ise 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 madalya takım halinde Avrupa'nın zirvesine çıktı.Merve Dinçel (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo).Nurcihan Ekinci (K44 47 kilo), Gamze Gürdal (K44 57kilo), Alican Özcan (K44 58 kilo) Mahmut Bozteke (K44 63 kilo).