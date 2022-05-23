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Giriş Tarihi: 23.5.2022

Tekvandoda Avrupa’nın en büyüğüyüz!

Tekvandoda Avrupa’nın en büyüğüyüz!
Türkiye, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın son gününde 3'ü altın, 5 madalya kazandı. Ay-Yıldızlı kafilemiz toplamda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere 19 madalya ile genel klasmanda Avrupa Şampiyonu oldu. Manchester kentindeki organizasyonda milli tekvandocular 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11, milli para tekvandocular ise 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 madalya takım halinde Avrupa'nın zirvesine çıktı. Tekvandoda altın alan isimler: Merve Dinçel (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo). Para tekvandoda altın kazanan sporcular: Nurcihan Ekinci (K44 47 kilo), Gamze Gürdal (K44 57kilo), Alican Özcan (K44 58 kilo) Mahmut Bozteke (K44 63 kilo).

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Tekvandoda Avrupa’nın en büyüğüyüz!
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