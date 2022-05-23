Vakıfbank diye yazılır kupabank diye okunur

Kızlarımız, son şampiyon sıfatıyla sahaya çıkan İtalyan rakibini 25-22, 25-21, 23-25 ve 25-21'lik setler sonunda 3-1 yendiSlovenya başkenti Ljubljana'da VakıfBank tarih yazdı… Stozice Spor Salonu'nda rakip son şampiyon İtalyan Imoco Volley'di… Önce boksta ardından basketbolda Anadolu Efes'in yaşattığı mutluluğu bu sezon mücadele ettiği her kulvarda kupa kaldıran Vakıfbank'tan da bekliyor ve kızlarımıza güveniyorduk.Gabi yine başroldeydi… Haak yine en kritik anlarda sahnedeydi. Zehra Güneş, Tuğba, Cansu, Ogbogu, Meryem yine harikaydı. Seti 25-21 maçı 3-1 kazandık.VakıfBank; Fransa'dan ASPTT Mulhouse, Finlandiya'dan LP Salo ve İtalya'dan Vero Volley Monza ile yer aldığı grupta tüm maçlarını kazanarak çeyrek finale yükselmişti. Polonya ekibi Developres Rzeszow'u yenip yarı final vizesini almış, Fenerbahçe Opet'i eleyerek adını Süper Finale yazdırmıştı.VAKIFBANK Başantrenörü Guidetti tarihi galibiyet için mutluydu. İtalyan hoca, "dedi. Oyuncularından da övgüyle bahsederken, "Böyle bir takıma sahip olduğum için mutluyum. Muazzam bir mücadele ortaya koydular" ifadelerini kullandı. Ayrıca sadece 4 gün tatil yapacağını, sonra Milli Takım'la kampa gireceğini belirtti.2008'den bu yana VakıfBank'ı çalıştıran 49 yaşındaki Giovanni Guidetti 14 sezonda tam 23 kupa kazandı.4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası,5 CEV Şampiyonlar Ligi6 Türkiye Ligi4 Türkiye Kupası4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.1- FIVB DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI(Imoco Volley'i 3-2 yenip 4. kez mutlu sona ulaştı)2- AXA SİGORTA KUPA VOLEY(F.Bahçe Opet'i 3-2 yenip tarihinde bu kupaya 8. kez uzandı)3- SPOR TOTO ŞAMPİYONLAR KUPASI(Eczacıbaşı'nı 3-0 yenip kupayı 4. kez müzesine götürdü)4- MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ(F.Bahçe Opet'e 3-2 üstünlük sağlayıp 13. kez mutlu sona ulaştı)5- CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ(Imoco Volley'i 3-1 yenip 5. kez mutlu sona ulaştı)Kritik anlarda sahneye çıkan Gabi, "Çok zor bir sezondu. Çok fazla geri dönüş yaptık. İnanılmaz bir şeyi başardık. Bunu hak ettik. Her şeyi kazandık. 5 kupa almanın duygusallığı içindeyim. Savaşır, inanarak oynarsak hep kazanırız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarih yazan VakıfBank'ı sosyal medya hesabından tebrik ederek, "2021-2022 sezonunda elde ettiği üstün başarıları Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak taçlandıran VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı şahsım ve milletim adına en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da, "Gururumuz olan VakıfBank Kulübü'ne gelecekte katılacağı turnuvalarda başarılarının devamını diliyorum" dedi.