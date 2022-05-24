Fethin başladığı yerden yola çıkıyoruz

stanbul'da 27-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek okçuluk organizasyonu 10. Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı, Edirne Sarayiçi'nde yapıldı.Türkiye'de hem olimpik hem de geleneksel okçuluğun geliştirilmesini amaçladıklarını belirten Erdoğan, "Edirne, fethin başlangıç noktası. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi için ordusuyla buradan hareket etti. Bizim de Fetih Kupası için buradan hareket etmemiz, bu geleneğin izinde olduğumuzun göstergesi" dedi.10. Fetih Kupası'nın dünyada hem geleneksel okçuluk hem olimpik yay hem de makaralı yay olmak üzere 3 dalda müsabakanın yapıldığı en büyük uluslararası spor organizasyonu olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Her geçen sene çok daha yüksek katılımla, yüksek hedefler başarılıyor.Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un örnek olması bu işe çok büyük enerji verdi." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu, Dünya Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu iş birliği ile düzenlenecek 10. Fetih Kupası, bu yıl 32 ülkeden 500 sporcununmücadelesine sahne olacak.