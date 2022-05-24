Fethin başladığı yerden yola çıkıyoruz

İstanbul'da 27-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek okçuluk organizasyonu 10. Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı, Edirne Sarayiçi'nde yapıldı. Dünya Etnospor KonfederasyonuBaşkanı ve Okçular Vakfı MütevelliHeyeti Üyesi Bilal Erdoğan, toplantınındüzenlendiği alanın yakınındaki AdaletKulesi'ne atıfta bulunarak, adaletin öneminevurgu yaptı. Türkiye'de hem olimpik hem de geleneksel okçuluğun geliştirilmesini amaçladıklarını belirten Erdoğan, "Edirne, fethin başlangıç noktası. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi için ordusuyla buradan hareket etti. Bizim de Fetih Kupası için buradan hareket etmemiz, bu geleneğin izinde olduğumuzun göstergesi" dedi.
BÜYÜK BİR ATILIM İÇİNDEYİZ
10. Fetih Kupası'nın dünyada hem geleneksel okçuluk hem olimpik yay hem de makaralı yay olmak üzere 3 dalda müsabakanın yapıldığı en büyük uluslararası spor organizasyonu olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Her geçen sene çok daha yüksek katılımla, yüksek hedefler başarılıyor. 2019 yılında GelenekselOkçuluk Federasyonumuz kuruldu.Lisanslı sporcu sayısı 10 binin üzerineçıktı. Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un örnek olması bu işe çok büyük enerji verdi. Çok büyük bir ivmelenme,atılım içerisindeyiz. Türkiye'nin sportifbaşarılarının daha da ileriye gideceğinidüşünüyorum" ifadelerini kullandı.
500 SPORCU KATILACAK
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu, Dünya Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu iş birliği ile düzenlenecek 10. Fetih Kupası, bu yıl 32 ülkeden 500 sporcunun
mücadelesine sahne olacak.