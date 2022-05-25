Haber turu

PREMIER Lig'de Leicester City formasıyla başarılı bir sezon ortaya koyanAS gazetesinin haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İngiltere'nin en iyi savunmacılarından Çağlar'ı ısrarla kadroda görmek istiyor. 40 milyon Euro değer biçilen 26 yaşındaki oyuncu; Manchester City, Chelsea, Juventus, Barcelona ve Atletico Madrid tarafından da yakından takip ediliyor. Milli stoperinTFF 2. Lig'de play-off finalistleri belli oldu.finale yükseldi. Teco Karacabey Belediye Spor da 0-0'ın rövanşında Tarsus İdman Yurdu'nu normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten karşılaşmanınfinal biletini aldı. Karacabey ile Bodrumspor, 1. Lig'e çıkmak için karşılaşacak. Daha önce gruplarını lider bitiren Pendikspor ve Sakaryaspor, 1. Lig'e yükselen iki ekip olmuştu.FIFA'NIN bu yıl oynatmaya başladığı Avrupa Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor. İtalya'danile Hollanda'danAvrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası, TSİ 22.00'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stat'ta oynanacak. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Roma'nın Portekizli menajeri Mourinho kupa koleksiyonuna bir yenisini daha isterken,NBA Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, sahasında karşılaştığıCeltics'te Jayson Tatum 31 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle galibiyette başrol oynarken, Payton Pritchard 14, Derrick White 13, Jaylen Brown ve Robert Williams 12'şer sayı kaydetti.Bu, söz konusu istatistiğin kayıt altına alınmaya başladığı 1971'den beri bir takımın ilk 5'nin en az sayı attığı play-off maçı oldu. Serinin 5. maçı Heat'in sahasında oynanacakTATILINE Antalya'da devam eden Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski için La Liga devi Barcelona resmi temaslara başladı. Katalanlar, Almanya'dan ayrılmak istediğini ileten Polonyalı golcüye ödenecek bonservis konusunda kesenin de ağzını açtı.1 yıllık sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki gol makinesi, sezonun son haftasındaki Wolfsburg maçının ardından takımıyla ipleri koparmıştı.TFF 3. Lig 1. Grup Play- Off Finali'nde dün Artvin Hopaspor'u 1-0 mağlup eden Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, TFF 2. Lig'e yükselmeyi başandı. Kayseri'de oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada Arnavutköy'ün golünü