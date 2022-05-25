Haber turu

Ancelotti, Çağlar'ıR.Madrid'e istiyor
PREMIER Lig'de Leicester City formasıyla başarılı bir sezon ortaya koyan milli oyuncuÇağlar Söyüncü, İspanyol devinin transferradarına girdi. AS gazetesinin haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İngiltere'nin en iyi savunmacılarından Çağlar'ı ısrarla kadroda görmek istiyor. 40 milyon Euro değer biçilen 26 yaşındaki oyuncu; Manchester City, Chelsea, Juventus, Barcelona ve Atletico Madrid tarafından da yakından takip ediliyor. Milli stoperin Leicester City'dekisözleşmesi gelecek yaz sona erecek.
1. Lig'e son bilet:Bodrum-Karacabey
TFF 2. Lig'de play-off finalistleri belli oldu. Bodrumspor, 3-1 kazandığı maçın rövanşındada Bayburt Özel İdare Spor'u3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Teco Karacabey Belediye Spor da 0-0'ın rövanşında Tarsus İdman Yurdu'nu normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten karşılaşmanın penaltı atışlarında 4-1 yenip final biletini aldı. Karacabey ile Bodrumspor, 1. Lig'e çıkmak için karşılaşacak. Daha önce gruplarını lider bitiren Pendikspor ve Sakaryaspor, 1. Lig'e yükselen iki ekip olmuştu.
Konferans Ligi'ndeOrkun, Mou'ya karşı
FIFA'NIN bu yıl oynatmaya başladığı Avrupa Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor. İtalya'dan Roma ile Hollanda'dan Feyenoord,bugün final maçında karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası, TSİ 22.00'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stat'ta oynanacak. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Roma'nın Portekizli menajeri Mourinho kupa koleksiyonuna bir yenisini daha isterken, milli futbolcu OrkunKökçü'nün formasını giydiği Feyenoord ise2002 UEFA Kupası'ndan sonra bir ilk peşinde.
Celtics, Tatum ileseriyi 5. maça taşıdı
NBA Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, sahasında karşılaştığı Miami Heat'i102-82 yenerek seriyi 2-2 yaptı. Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle galibiyette başrol oynarken, Payton Pritchard 14, Derrick White 13, Jaylen Brown ve Robert Williams 12'şer sayı kaydetti. Heat'in ilk5'inde yer alanlar mücadeleyi 18 sayıylatamamladı. Bu, söz konusu istatistiğin kayıt altına alınmaya başladığı 1971'den beri bir takımın ilk 5'nin en az sayı attığı play-off maçı oldu. Serinin 5. maçı Heat'in sahasında oynanacak
Lewandowski için37 MILYON EURO
TATILINE Antalya'da devam eden Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski için La Liga devi Barcelona resmi temaslara başladı. Katalanlar, Almanya'dan ayrılmak istediğini ileten Polonyalı golcüye ödenecek bonservis konusunda kesenin de ağzını açtı. Barça, Lewaiçin toplamda 37 milyon Euro bonservisigözden çıkardı. 5 milyon Euro'yu bonusolarak sunan İspanyol temsilcisi, henüzBayern Münih'ten net bir yanıt alamadı. 1 yıllık sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki gol makinesi, sezonun son haftasındaki Wolfsburg maçının ardından takımıyla ipleri koparmıştı.
Arnavutköy BelediyesiTFF 2. Lig'e yükseldi
TFF 3. Lig 1. Grup Play- Off Finali'nde dün Artvin Hopaspor'u 1-0 mağlup eden Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, TFF 2. Lig'e yükselmeyi başandı. Kayseri'de oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada Arnavutköy'ün golünü 90+3'te SametGünhan, aşırtma vuruşuyla attı.