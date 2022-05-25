Haber turu

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Giriş Tarihi: 25.5.2022

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Ancelotti, Çağlar'ı R.Madrid'e istiyor
PREMIER Lig'de Leicester City formasıyla başarılı bir sezon ortaya koyan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, İspanyol devinin transfer radarına girdi. AS gazetesinin haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İngiltere'nin en iyi savunmacılarından Çağlar'ı ısrarla kadroda görmek istiyor. 40 milyon Euro değer biçilen 26 yaşındaki oyuncu; Manchester City, Chelsea, Juventus, Barcelona ve Atletico Madrid tarafından da yakından takip ediliyor. Milli stoperin Leicester City'deki sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.

1. Lig'e son bilet: Bodrum-Karacabey
TFF 2. Lig'de play-off finalistleri belli oldu. Bodrumspor, 3-1 kazandığı maçın rövanşında da Bayburt Özel İdare Spor'u 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Teco Karacabey Belediye Spor da 0-0'ın rövanşında Tarsus İdman Yurdu'nu normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten karşılaşmanın penaltı atışlarında 4-1 yenip final biletini aldı. Karacabey ile Bodrumspor, 1. Lig'e çıkmak için karşılaşacak. Daha önce gruplarını lider bitiren Pendikspor ve Sakaryaspor, 1. Lig'e yükselen iki ekip olmuştu.

Konferans Ligi'nde Orkun, Mou'ya karşı
FIFA'NIN bu yıl oynatmaya başladığı Avrupa Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor. İtalya'dan Roma ile Hollanda'dan Feyenoord, bugün final maçında karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası, TSİ 22.00'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stat'ta oynanacak. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Roma'nın Portekizli menajeri Mourinho kupa koleksiyonuna bir yenisini daha isterken, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord ise 2002 UEFA Kupası'ndan sonra bir ilk peşinde.

Celtics, Tatum ile seriyi 5. maça taşıdı
NBA Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, sahasında karşılaştığı Miami Heat'i 102-82 yenerek seriyi 2-2 yaptı. Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle galibiyette başrol oynarken, Payton Pritchard 14, Derrick White 13, Jaylen Brown ve Robert Williams 12'şer sayı kaydetti. Heat'in ilk 5'inde yer alanlar mücadeleyi 18 sayıyla tamamladı. Bu, söz konusu istatistiğin kayıt altına alınmaya başladığı 1971'den beri bir takımın ilk 5'nin en az sayı attığı play-off maçı oldu. Serinin 5. maçı Heat'in sahasında oynanacak

Lewandowski için 37 MILYON EURO
TATILINE Antalya'da devam eden Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski için La Liga devi Barcelona resmi temaslara başladı. Katalanlar, Almanya'dan ayrılmak istediğini ileten Polonyalı golcüye ödenecek bonservis konusunda kesenin de ağzını açtı. Barça, Lewa için toplamda 37 milyon Euro bonservisi gözden çıkardı. 5 milyon Euro'yu bonus olarak sunan İspanyol temsilcisi, henüz Bayern Münih'ten net bir yanıt alamadı. 1 yıllık sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki gol makinesi, sezonun son haftasındaki Wolfsburg maçının ardından takımıyla ipleri koparmıştı.

Arnavutköy Belediyesi TFF 2. Lig'e yükseldi
TFF 3. Lig 1. Grup Play- Off Finali'nde dün Artvin Hopaspor'u 1-0 mağlup eden Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, TFF 2. Lig'e yükselmeyi başandı. Kayseri'de oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada Arnavutköy'ün golünü 90+3'te Samet Günhan, aşırtma vuruşuyla attı.

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