Türk Telekom ile "Santini Queens Of The Aegean Boostrace" için geri sayım başladı

Türk Telekom'un spora ve sporcuya desteği sürüyor. Bisiklet tutkunlarının heyecanla beklediği, bisiklet yarışlarının en zor etabı olarak gösterilen ve adını "Queen- Kraliçe"den alan 'Santini Queens of The Aegean Boostrace' Türkiye'de ilk kez Türk Telekom ana sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) kapsamına alınan 'Santini Queens of The Aegean Boostrace' 29 Mayıs'ta Marmaris ve Akyaka'da 12 ülkeden dünyaca ünlü bisikletçilerin de aralarında bulunduğu 300'ü aşkın yarışçıyı bir araya getirecek ve bölgenin eşsiz güzelliklerini dünyaya tanıtacak.

ZORLU İKİ ETAPTA NEFES KESECEK YARIŞ

'Santini Queens of The Aegean', Marmaris'in merkezinden başlayıp, destansı tırmanışlarında devam ederek Gökova üzerinden Akyaka'da sona erecek. İki parkur olan yarışta sporcular 80 km'lik kısa veya 145 km'lik uzun parkuru tamamlayacaklar. Kısa parkura katılanlar 80 km'lik kısa parkurun sadece 8,5 km'si olan Kıran Tırmanışı etabında yarışacaklar. Uzun parkura katılanlar ise önce 10 km'lik Sarnıç ve 8,5 km'lik Kıran tırmanışında yarışacak. Parkurun diğer kısımlarında ise yarışmacılar Marmaris'in tadını çıkararak sürüşe devam edecek.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek etkinlikte yarış heyecanın yanı sıra tatil ve eğlence de bisikletseverleri bekliyor. Bisikletle dolu bir gün geçiren katılımcılar, muhteşem bir doğa içinde yarışı tamamladıktan sonra dinlenme alanlarında yoga seansları, deniz kenarında müzik ve eğlence ile aynı zamanda güzel bir tatil deneyimi yaşayacak.