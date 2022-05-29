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Giriş Tarihi: 29.5.2022 16:17

Bodrum’un kalbi İzmir’de atacak

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’un kalbi İzmir’de atacak

TFF 2'nci Lig Play-Off' turunda finale adını yazdıran Bodrumspor, İzmir ekibi Teco Karacabey’le karşılaşacak. Bodrumlular, bu akşam saat 21.00’da başlayacak maç için akın akın İzmir’e gidiyor.

TFF 2'nci Lig Play-Off turunda finale adını yazdıran Bodrumspor ve Teco Karacabey Belediyespor İzmir'deki finalde karşı karşıya gelecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanıp Ali Şansalan'ın düdük çalacağı final, bu akşam saat 21.00'da başlayacak.

Maç için çok sayıda Bodrumlu taraftar, İzmir'e hareket etti. İtfaiye Kavşağı'nda toplanan taraftarlar, hareket öncesi meşaleler yaktı, tezahüratlar yaptı. Bodrum'dan İzmir'e toplamda 40 otobüsün kaldırıldığı öğrenildi. Birçok taraftar da özel araçları ile maç için İzmir'e gitti.

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Bodrum’un kalbi İzmir’de atacak
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