Mete Gazoz, İstanbul 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmasında 1’nci oldu!

"HALA EN BÜYÜK HEDEFİM OLİMPİYATLARDA ŞAMPİYON OLMAK"

Mete Gazoz bundan sonraki hedefiyle ilgili de "Bir tane madalya daha almak istiyorum. Sonuçta hala sporcu olduğum için en büyük hedefim yine olimpiyatlarda şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

Olimpiyattaki başarısı sayesinde çocukların okçuluğa daha çok ilgi gösterdiği ve okçu olmak istediklerini hatırlatılan Gazoz, "Çok güzel bir şey. Yani bu okçulukta kazandığımız şampiyonluktan sonra çocukların beni görüp spora başlaması, benim için şampiyonluktan çok daha değerli. Okçuluğu bütün herkesin yapmasını isterim." şeklinde konuştu.