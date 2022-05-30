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Giriş Tarihi: 30.5.2022

Spor turu

Spor turu
BÖLÜKBAŞI BAYRAĞI 11. SIRADA GÖRDÜ
FORMULA 2 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Monaco'da Cem Bölükbaşı piste çıktı. 3,3 km'lik yarışa 20. basamakta başlayan Charouz takımı sporcusu Bölükbaşı, 42 tur sonunda damalı bayrağı 11. sırada gördü. Felipe Drugovich birinci, Theo Pourchaire ikinci ve Estonyalı Jüri Vips üçüncülüğü elde etti. 24 yaşındaki sürücümüzün takım arkadaşı Enzo Fittipaldi ise yarışı beşinci tamamladı

F1'DE SCHUMACHER ÖLÜMDEN DÖNDÜ
EFSANE F1 pilotu Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Monaco GP'sinde ölümden döndü. Haas pilotu, 27. turda aracın kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı. Ortadan ikiye ayrılan araçtan Alman pilot şans eseri yara almadan kurtuldu. Takım radyosunda konuşan Schumacher, "İyiyim ama ne olduğunu anlamadım" dedi. Yarışı Red Bull pilotu Sergio Perez kazandı

YAT YARIŞLARINDA ÖDÜLLER DAĞITILDI
MUĞLA Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın Halikarnas Kupası 1. etabı sona erdi. Organizasyonda IRC Maxi sınıfında Arçelik Sailing Team, IRC 0 sın-ı fında Leshiy, IRC 1'de Wings Of Oz Racing, IRC 2'de F.Bahçe Doğuş, IRC 3'de Silverline Cygnus, IRC 4'de Gelecek İçin Yelken Açıyoruz, GEZGİN A'da The Swiss Express Sailors, GEZGİN B'de Orion, GEZGİN C'de de Taxi takımları birinci oldu.

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