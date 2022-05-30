2 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Monaco'da Cem Bölükbaşı piste çıktı. 3,3 km'lik yarışa 20. basamakta başlayan Charouz takımı sporcusuFelipe Drugovich birinci, Theo Pourchaire ikinci ve Estonyalı Jüri Vips üçüncülüğü elde etti. 24 yaşındaki sürücümüzün takım arkadaşı Enzo Fittipaldi ise yarışı beşinci tamamladıpilotu Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Monaco GP'sinde ölümden döndü. Haas pilotu, 27. turda aracın kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı.Takım radyosunda konuşan Schumacher, "İyiyim ama ne olduğunu anlamadım" dedi. Yarışı Red Bull pilotu Sergio Perez kazandıMarmaris'teki Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın Halikarnas Kupası 1. etabı sona erdi. Organizasyonda IRC Maxi sınıfında Arçelik Sailing Team, IRC 0 sın-ı fında Leshiy,IRC 3'de Silverline Cygnus, IRC 4'de Gelecek İçin Yelken Açıyoruz, GEZGİN A'da The Swiss Express Sailors, GEZGİN B'de Orion, GEZGİN C'de de Taxi takımları birinci oldu.