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Giriş Tarihi: 30.5.2022 13:13

Tuğba Şenoğlu, VakıfBank'a veda etti

DHA
Tuğba Şenoğlu, VakıfBank’a veda etti

2021-2022 sezonunda mücadele ettiği 5 kulvarda da şampiyonluğa ulaşarak sezonu 5 kupayla noktalayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli voleybolcusu Tuğba Şenoğlu, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gelecek sezon Japonya'da mücadele edeceğini duyuran Tuğba Şenoğlu, paylaştığı video ve mesajla altyapısından yetiştiği VakıfBank'a veda etti. Şenoğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Evet, yıllar içinde ailem olan VakıfBank Spor Kulubü ile ülkemdeki kariyerime nokta değil ama virgül koymanın zamanı geldi. Ülkemizi Avrupa'da, İtalya'da, Ebrar canımın içi çok iyi temsil ediyor. Bir başka kıta Asya'da, Japonya'da da bunun sorumluluğunu ben alıyorum. Türk voleybolunun gücünü milli takım olarak dünyaya göstermeye devam ederken , bireysel anlamda da umarım bunu yansıtmaya devam edeceğim. Bu büyük tecrübe için çok heyecanlıyım ama Türk halkının desteği hep arkamda olduğu için bu güç ile kendime çok güveniyorum. Daha iyi bir dönüş için şimdilik Sultanlar Ligi'ne 'Elveda' diyorum."

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Tuğba Şenoğlu, VakıfBank'a veda etti
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