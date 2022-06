Madalyalarım kadınlara armağan olsun

Hükümetin planlı ve uzun vadeli yatırımları, Türkiye'nin başarı çıtasını yükseltmeye devam ediyor.Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak ülkemize gurur yaşatan milli sporcu, başarıya giden yolu'a anlattı.Kendini spora ve ailesine adamış bir kadınım. Spora 10 yaşında başladım. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusuyum.Başarılarımı gördükten sonra kendi kızlarını da halter dahil olmak üzere spora göndermeye başladılar.Ben şampiyonluklarımı kadınlara armağan ediyorum.Onların düşüncelerini değiştirmek çok gurur verici bir duygu.Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan, İstiklal Marşı'nı her okuttuğunda kalp atışlarının hızlandığını söyledi.EŞIM Burak Erdoğan da milli halterci ve milli takım antrenörü. Müsabakalara beni eşim hazırlıyor. Yarışmalara Nevşehir'de hazırlanıyorum. Sonrasında milli takıma katılıp 1-2 ay kamp geçiriyorum. Milli takım kampında çift antrenman yapıyoruz, ortalama 6-7 saat sürüyor. 7 yaşında 1 oğlum var, sorumluluklarım fazla. Bu yüzden elimden gelenin daha da fazlasını yapıp daha iyisine ulaşmam gerekiyor. Kadınların zor olan ne varsa başarabileceği inancındayım. Bunu da kanıtladığımı düşünüyorum. Bana göre zoru başarabilmenin yolu azim, hırs, istek ve sevgi.Şampiyonluk duygusu çok farklı bir his, kelimelere sığmaz, yaşamanız lazım. Şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı okuttuğum an tüylerim ürperiyor.İşte tekrar başardın' ve 'kolundaki platinin sana engel olmasına rağmen başardın' diyorum.