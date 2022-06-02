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Giriş Tarihi: 2.6.2022 20:05

Fenerbahçe Opet, Macris Carneiro'yu renklerine bağladı!

AA
Fenerbahçe Opet, Macris Carneiro’yu renklerine bağladı!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı milli oyuncu Macris Carneiro'yu transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde birçok şampiyonluk ve bireysel ödül bulunan 33 yaşındaki pasör ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Carneiro, son sezonunda ülkesinin Itambe/Minas takımıyla Güney Amerika Kulüpler Şampiyonası ve Brezilya Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. Deneyimli voleybolcu, Güney Amerika Kulüpler Şampiyonası'nda 'En İyi Pasör' seçilirken, Brezilya Süper Ligi'nde de 'En İyi Pasör' ile 'En Değerli Oyuncu (MVP)' unvanlarına layık görüldü.

Macris Carneiro, Brezilyalı Milli Takımı'yla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya elde etmişti.

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Fenerbahçe Opet, Macris Carneiro'yu renklerine bağladı!
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