Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 4.6.2022

Haber hattı

Haber hattı
'Bisikletİ tabana yayacağız'
GENÇLIK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda sporcularla buluştu. Bisiklet kullanımının önemine dikkat çeken Kasapoğlu, "Bu anlamlı günde genç arkadaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki bu branştaki sporcularımız bizleri gururlandıracak. Bisikletin ulaşım aracı olarak da gündelik yaşam tarzının güçlü bir parçası olmasını hedefliyoruz. Bisiklet federasyonu, kulüpler ve yerel yönetimler en önemli paydaşlarımız" diye konuştu.

Teknopart İstanbul Cup sona erdi
TEKNOPARK İstanbul, markasıyla beraber anılacak sportif organizasyonlara imza atmaya başladı. Bu amaçla düzenlenen ilk organizasyon olan Teknopark İstanbul Cup tenis turnuvasında +18 tek erkekler kategorisinde birinciliği Yiğit Güney aldı. Teknopark İstanbul Tesisleri'nde oynanan final karşılaşmasından sonra düzenlenen törende yarışmacılara kupalarını Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu verdi. Organizasyon, Türkiye Tenis Federasyonu ve Teknosports organizasyonu ile gerçekleştirildi.

Tekvandoda tarihi başarı
MILLI tekvandocu Hakan Reçber, Roma 2022 Tekvando Grand Prix'inde altın madalya kazandı. 22 yaşındaki sporcumuz, erkeklerde Grand Prix'te altın madalya kazanan ilk Türk tekvandocu oldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren turnuvada erkekler 68 kiloda ilk turda Brezilya'dan Joao Victron Souza Diniz'i, ikinci turda Hırvatistan'dan Leon Glasnovic'i, çeyrek finalde Brezilya'dan Edival Pontes'i, yarı finalde İngiltere'den Bradly Sinden'i ve finalde İsveç'ten Ali Alian'ı mağlup eden Hakan, altın madalyayı almayı başardı. Erkekler 58 kiloda da Görkem Polat bronz madalya elde etti.

Boston Celtics servis kırdı
NBA'DE final serisi, Golden State Warriors'ın Chase Center'da Boston Celtics'i ağırladığı karşılaşmayla başladı. Celtics, son çeyrekte etkili bir hücum performansı sergileyerek mücadeleden 12 sayı farkla 120-108 galip ayrılmayı başardı. Karşılaşmada 8'de 6 üç sayı isabeti kaydederek play-off kariyer rekoru kıran Al Horford 26 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle galibiyette ön plana çıktı. Bu arada son periyotta 9 üç sayı isabeti bulan Celtics, Warriors'ın 2017'de eline geçirdiği NBA finallerinde bir çeyrekte en fazla üç sayılık basket kaydeden takım rekorunu egale etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli maaşı zammı temmuz 2022 ne kadar olacak? En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı kaç TL, kim ne kadar maaş alacak?
SON DAKİKA! Asgari ücret 2022 için yeni hesaplar! Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası dikkat çeken ücret tablosu: Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak?
Milyonları ilgilendiren Temmuz zammı yolda! 800 TL'ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…
Sabri Uzun'un ardından Hanefi Avcı'nın da rütbeleri geri alınacak: Emniyet düğmeye bastı
Son dakika haberi | Atina'daki PKK gösterilerine tepki: Yunan Büyükelçi Lazariz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
SON DAKİKA: Terör karargahına 500 metre! Hareketlilik böyle görüntülendi: Keskin nişancılar, zırhlı araçlar, ağır silahlar, tüneller...
Son dakika: Balıkesir'de peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi
Son Dakika: Balıkesir’de korkutan deprem! Çanakkale ve Bursa'da da hissedildi! - AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
SİGARA FİYATLARI GÜNCEL: Sigaraya zam mı geldi? 4 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTI grubu yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Asgari ücret zammı 2022 son dakika haberleri ve gelişmeleri: Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA