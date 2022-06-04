Haber hattı

'Bisikletİ tabana yayacağız'
GENÇLIK ve Spor Bakanı Dr. MehmetMuharrem Kasapoğlu, 3 Haziran DünyaBisiklet Günü çerçevesinde Gençlik veSpor Bakanlığı Merkez Binası'nda sporcularlabuluştu. Bisiklet kullanımının öneminedikkat çeken Kasapoğlu, "Bu anlamlı gündegenç arkadaşlarımızla bir araya gelmeninmutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki bubranştaki sporcularımız bizleri gururlandıracak.Bisikletin ulaşım aracı olarakda gündelik yaşam tarzının güçlü birparçası olmasını hedefliyoruz. Bisikletfederasyonu, kulüpler ve yerel yönetimleren önemli paydaşlarımız" diye konuştu.
Teknopart İstanbul Cup sona erdi
TEKNOPARK İstanbul, markasıyla beraber anılacak sportif organizasyonlara imza atmaya başladı. Bu amaçla düzenlenen ilk organizasyon olanTeknopark İstanbul Cup tenis turnuvasında+18 tek erkekler kategorisinde birinciliğiYiğit Güney aldı. Teknopark İstanbul Tesisleri'nde oynanan final karşılaşmasından sonra düzenlenen törende yarışmacılara kupalarını Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu verdi. Organizasyon, Türkiye Tenis Federasyonu ve Teknosports organizasyonu ile gerçekleştirildi.
Tekvandoda tarihi başarı
MILLI tekvandocu Hakan Reçber, Roma 2022 Tekvando Grand Prix'inde altın madalya kazandı. 22 yaşındaki sporcumuz, erkeklerde GrandPrix'te altın madalya kazananilk Türk tekvandocuoldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren turnuvada erkekler 68 kiloda ilk turda Brezilya'dan Joao Victron Souza Diniz'i, ikinci turda Hırvatistan'dan Leon Glasnovic'i, çeyrek finalde Brezilya'dan Edival Pontes'i, yarı finalde İngiltere'den Bradly Sinden'i ve finaldeİsveç'ten Ali Alian'ı mağlup eden Hakan, altın madalyayı almayı başardı. Erkekler 58 kiloda da Görkem Polatbronz madalya elde etti.
Boston Celtics servis kırdı
NBA'DE final serisi, Golden State Warriors'ın Chase Center'da Boston Celtics'i ağırladığı karşılaşmayla başladı. Celtics, son çeyrekte etkili bir hücum performansı sergileyerek mücadeleden 12 sayı farkla 120-108 galip ayrılmayı başardı. Karşılaşmada 8'de 6 üç sayı isabeti kaydederek play-off kariyer rekoru kıran Al Horford 26 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle galibiyette ön plana çıktı. Bu arada son periyotta 9 üç sayı isabeti bulan Celtics,Warriors'ın 2017'de elinegeçirdiği NBA finallerindebir çeyrekte en fazla üç sayılıkbasket kaydeden takımrekorunu egale etti.