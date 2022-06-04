Haber hattı

GENÇLIK ve Spor Bakanı3 Haziran DünyaBisiklet Günü çerçevesinde Gençlik veSpor Bakanlığı Merkez Binası'nda sporcularlabuluştu. Bisiklet kullanımının öneminedikkat çeken Kasapoğlu, "Bu anlamlı gündegenç arkadaşlarımızla bir araya gelmeninmutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki bubranştaki sporcularımız bizleri gururlandıracak.Bisikletfederasyonu, kulüpler ve yerel yönetimleren önemli paydaşlarımız" diye konuştu.TEKNOPARK İstanbul, markasıyla beraber anılacak sportif organizasyonlara imza atmaya başladı. Bu amaçla düzenlenenTeknopark İstanbul Tesisleri'nde oynanan final karşılaşmasından sonra düzenlenen törende yarışmacılara kupalarını Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu verdi. Organizasyon, Türkiye Tenis Federasyonu ve Teknosports organizasyonu ile gerçekleştirildi.MILLI tekvandocu Hakan Reçber, Roma 2022 Tekvando Grand Prix'inde altın madalya kazandı. 22 yaşındaki sporcumuz, erkeklerdeParis 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren turnuvada erkekler 68 kiloda ilk turda Brezilya'dan Joao Victron Souza Diniz'i, ikinci turda Hırvatistan'dan Leon Glasnovic'i, çeyrek finalde Brezilya'dan Edival Pontes'i, yarı finalde İngiltere'den Bradly Sinden'i vemağlup eden Hakan, altın madalyayı almayı başardı. Erkekler 58 kiloda daNBA'DE final serisi, Golden State Warriors'ın Chase Center'da Boston Celtics'i ağırladığı karşılaşmayla başladı. Celtics, son çeyrekte etkili bir hücum performansı sergileyerek mücadeleden 12 sayı farkla. Karşılaşmada 8'de 6 üç sayı isabeti kaydederek play-off kariyer rekoru kıran26 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle galibiyette ön plana çıktı. Bu arada son periyotta 9 üç sayı isabeti bulan